Vušković s 19 godina skuplji od svih: Ispred njega je samo Barcelonina zvijezda

Luka Vušković, hrvatski reprezentativac i prvotimac HSV-a, prema Transfermarktu vrijedi 40 milijuna eura, što ga čini drugim najskupljim braničem mlađim od 19 godina na svijetu. Jedini koji je skuplji je Barcelonin Pau Cubarsí, procijenjen na 80 milijuna.

Vušković je na posudbi iz Tottenhama u HSV-u, gdje je ove sezone zabio pet golova u 25 nastupa. Transfermarkt ga je početkom sezone procijenio na 12 milijuna eura, a dobra forma u Njemačkoj dovela je do naglog skoka cijene.

HSV trenutno drži 11. mjesto u drugoj njemačkoj ligi, samo šest bodova iznad zone ispadanja, ali Vušković svojim igrama već privlači pažnju europskih klubova.

