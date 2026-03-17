IMAMO ZLATO /

Vušković s 19 godina skuplji od svih: Ispred njega je samo Barcelonina zvijezda

Vušković s 19 godina skuplji od svih: Ispred njega je samo Barcelonina zvijezda
Foto: Oliver Ruhnke/imago sportfotodienst/Profimedia

HSV trenutno drži 11. mjesto u drugoj njemačkoj ligi

17.3.2026.
12:04
Sportski.net
Oliver Ruhnke/imago sportfotodienst/Profimedia
Luka Vušković, hrvatski reprezentativac i prvotimac HSV-a, prema Transfermarktu vrijedi 40 milijuna eura, što ga čini drugim najskupljim braničem mlađim od 19 godina na svijetu. Jedini koji je skuplji je Barcelonin Pau Cubarsí, procijenjen na 80 milijuna.

 

 

 

 

Vušković je na posudbi iz Tottenhama u HSV-u, gdje je ove sezone zabio pet golova u 25 nastupa. Transfermarkt ga je početkom sezone procijenio na 12 milijuna eura, a dobra forma u Njemačkoj dovela je do naglog skoka cijene.

HSV trenutno drži 11. mjesto u drugoj njemačkoj ligi, samo šest bodova iznad zone ispadanja, ali Vušković svojim igrama već privlači pažnju europskih klubova.

POGLEDAJTE VIDEO: Pa, što radi ovaj čovjek? Vušković u stilu Ronaldinha

Luka Vušković Hsv Transfermarkt
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
