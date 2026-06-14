[KVIZ] Dokaži da nije teško prepoznati ove zastave s plavom i žutom bojom

Bilo da je riječ o Olimpijskim igrama, svjetskim prvenstvima ili političkim skupovima, zastave su posvuda oko nas. One su simboli ponosa, povijesti i identiteta nacije. Plava i žuta su dvije boje koje se često pojavljuju na zastavama diljem svijeta. Plava često simbolizira nebo, more, slobodu ili mir, dok žuta predstavlja sunce, bogatstvo, pšenicu ili nadu. Kombinacija ovih dviju boja stvara upečatljive i simbolične nacionalne simbole. Mislite da dobro poznajete svjetske zastave koje krase upravo plava i žuta boja?