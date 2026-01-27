Dražen Forgač odgovorio na pitanje koje muči fanove godinama

Dugo se vrijeme pričalo o mogućem dolasku Juniora dos Santosa u FNC, pa je onda ta priča utihnula, a sada je napokon dobila svoj epilog.

Naime, čelni čovjek FNC-a Dražen Forgač nedavno je dopustio da mu fanovi postave pitanja putem Instagrama, na što je jedan fan odgovorio s upitom za kojeg mu je (op. Forgaču) borca žao što nikada nije potpisao za FNC, dajući pritom primjer spomenutog dos Santosa.

"Pa naravno da bi bilo lijepo da je nastupio, ali vjeruj mi da ne žalim. Ne treba ništa raditi na silu. Vodim se time da, ako si dovoljno strpljiv i ustrajan, stvari će se prije ili kasnije namjestiti kako trebaju.”, odgovorio je Forgač.

Podsjetimo, do priče da dos Santos dolazi u FNC došlo je krajem 2024., kada je Brazilac ostao bez ekskluzivnog ugovora. U tom ga je periodu Miran Fabjan prozivao putem društvenih mreža, a FNC je "zagolicao” maštu fanova objavom fotografije na kojoj su Narcis Mujkić, Bob Berman i Junior dos Santos.

No do potpisa, niti borbe općenito nikada nije došlo, iako nikada nije kasno. Junior sada više nije "junior”, ima 42 godine, ali bi i dalje mogao u ring. Posljednji put se borio prije gotovo dvije godine i u toj je utakmici pobijedio, a nikada se nije službeno umirovio. U konačnici, ne bi dos Santos bio najstariji. Tu je i vječni mladić Michał Kita (45), koji je u prošloj borbi porazio Martina Batura.

