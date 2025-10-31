Sprema li se u FNC-u apsolutna senzacija? 'Očekujte neočekivano'

MMA scena u regiji nikad nije bila uzbudljivija, a čelnik FNC-a, Dražen Forgač Forgi, portalu Net.hr otkriva što sve čeka FNC publiku i sve zaljubljenike u slobodnu borbu. Dok se fanovi pripremaju za FNC 25 u Varaždinu 29. studenog, koji će se ekskluzivno prenositi na platformi VOYO, iza kulisa se, čini se, kuha nešto veliko. Uvijek je tako kad je Forgy u pitanju. Čovjek koji stoji ispred FNC promocije i njegov tim svakodnevno rade kako bi prodrmali MMA regiju. Na najjače...

Konstantno pregovaramo s najzvučnijim imenima svjetske MMA scene i očekujte neočekivano. I dalje smo s Dos Santosom u razgovorima i pratimo sve. Ne samo s njim, nego s velikim brojem ex UFC boraca. Gledamo što je najrealnije za nas, što će donijeti najveći medijski hype i hype među fanovima, a da opet ne uskratimo mlade borce i njihov razvoj. Dražen Forgač za Net.hr.

'Očekujem pobjedu Delije prekidom'

Forgi nam najavljuje meč Ante Delije i Walda Cortesa-Acoste u nedjelju rano ujutro u las Vegasu na UFC Fight Night 263, otkriva detalje o mogućim pojačanjima iz UFC-a i najavljuje da u FNC-u vrijedi samo jedno pravilo – očekujte neočekivano.

FNC po prvi put u Varaždinu

Do FNC 25 eventa u Varaždinu je malo manje od mjesec dana.

"Bliži se FNC 25, da. Po prvi put FNC dolazi u Varaždin. Radi se o tome da je Varaždin grad koji, prije svega, oduvijek je u borilačkom sportu. U Varaždinu je od borilačkih sportova prije svega razvijen savate boks, kickboks itd. Ima odličnu dvoranu koja je građena za SP u rukometu. Već sad po broju prodanih ulaznica za FNC 25 event vidimo da će Arena biti rasprodana do posljednjeg mjesta."

'Munchen je početak proboja FNC prema zapadnoj Europi'

Što je s Francuskom, Njemačkom, Austrijom?

"Njemački event u Munchenu je na rasporedu u veljači 2026. u SAP Garden Areni. To će biti prvi naš event izvan područja bivše Jugoslavije i u 2026. očekuje nas proboj FNC-a prema zapadnoj Europi. Što se tiče Francuska, to je tržište koje je definitivno zanimljivo za nas zbog toga što je MMA izrazito popularan u Francuskoj. Čak i manji eventi u Francuskoj pune Arene. Definitivno je zemlja koja je zanimljiva za nas. A i u podcastu sam vam rekao da je slobodna borba u Francuskoj dugo bila zabranjena. Judo ima izuzetno jak lobi u Francuskoj, uz savate boks je držao primat što se tiče borilačkih sportova. MMA dugi niz godina nije mogao probiti to da nije dozvoljen, ali prije nekoliko godina je dozvoljen i sad je tamo strašna popularnost. Francuska je veliko i jako tržište. Dobra je stvar što UFC svake godine dolazi u Francusku. Austrija je isto zanimljiva, već neko vrijeme ciljamo odlazak u Austriju. Obišli smo njihove najbolje dvorane i očekuje se vrlo brzo i potvrda eventa u Austriji, u Beču prije svega", otkriva Forgy.

Foto: Marko Prpic/pixsell

Sprema li FNC "bombu" u obliku poznatih boraca na svjetskoj razini?

"Konstantno pregovaramo s najzvučnijim imenima svjetske MMA scene i očekujte neočekivano."

Bivši UFC prvak Junior Dos Santos, kakva je situacija s njim?

"I dalje smo s njim u razgovorima i pratimo sve. Ne samo s njim, nego s velikim brojem ex UFC boraca. Gledamo što je najrealnije za nas, što će donijeti najveći medijski hype i hype među fanovima, a da opet ne uskratimo mlade borce i njihov razvoj".

Što očekujete u meču Delija - Acosta na UFC Fight Night 263 eventu u nedjelju ujutro u Las Vegasu?

"Očekujem prije svega pobjedu Delije, s tim da Ante mora biti oprezan, pogotovo na početku meča. U prvoj i pola druge runde, dok je Acosta još eksplozivan i može jako udariti. Definitivno Waldo Cortes-Acosta zna udariti jer je boksač. Tu Delija mora biti operazan, ali kasnije kad ga Ante izmori tempom, onda će meč otići na Delijinu stranu i očekujem pobjedu Ante Delije krajem druge ili treće runde", tvrdi Dražen Forgač.

Što Deliju krasi kao borca, po čemu je poseban?

"Najveća odlika i prednost Ante Delije nad suparnicima je mentalna snaga, odlučnost, čvrstoća, hrabrost s kojima ulazi u svaki meč. Beskompromisno ide do kraja. S tim da je sad napredovao i u tehničkom dijelu od kad je dio Aspinallovog tima. Ante Delija je kompletan borac i definitivno jedan od najboljih teškaša svijeta u ovom trenutku."

