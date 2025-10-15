Šef FNC-a o Mirkovom povratku: Sprema li se još veća senzacija? 'Ništa nije nemoguće'

Poput bombe u hrvatskim medijima odjeknula je vijest kako se najveći hrvatski MMA borac ikad Mirko Cro Cop Filipović (51) vraća u ring u egzibicijskom boksačkom meču protiv slavnog Fedora Emelianenka (48). Još uvijek se ne zna lokacija kao niti datum borbe, ali uskoro će i to biti definirano. Meč je dogovoren i ugovori su potpisani.

Mirko u FNC-u? Ne mogu ja planirati to s Mirkom, on može jedino s nama jer njega se tu pita. Da, pričali smo na tu temu i mogu vam samo reći da ništa nije nemoguće. Dražen Forgač za Net.hr o mogućnosti Mirkovog nastupa na nekom od budućih FNC evenata.

Foto: Marko Prpic/pixsell

'Čitavo vrijeme sam znao za to, ali sam šutio'

To je informacija koju je portal Net.hr doznao iz dva dobro obaviještena neovisna izvora. Mirko za sad šuti o tome, ali očekuje se uskoro i njegova potvrda. Naravno, ako se u međuvremenu nešto nepredvidivo ne dogodi...

Dražen Forgač Forgy, čovjek koji stoji ispred megapopularne regionalne FNC organizacije slobodne borbe, znao je duže vrijeme za tu informaciju.

"Čitavo vrijeme smo znali, mi koji smo dublje involvirani u borilački sport i koji poznajemo Mirka, za meč protiv Fedora Emelianenka. To su dvije legende koje je, naravno, uvijek dobro vidjeti da su još u formi i da će odraditi revanš najveće borbe u povijesti slobodne borbe koja je održana u Prideu davnih dana. Dakle, po kuloarima se pričalo, ali našim, internim, i nikom nismo to izvan našeg kruga govorili. Držali smo za sebe. Osobno, znao sam čitavu godinu za ovaj meč, da se dogovara. Trebao je biti u listopadu, to je ono što ja znam od početka godine, ali ne znamo još točno lokaciju i datum u ovom trenutku, ali vjerujem da ćemo i to uskoro doznati", priča za portal Net.hr Dražen Forgač Forgy.

POGLEDAJTE VIDEO: Velika istina stara 17 godina o borbi stoljeća Mirka Filipovića: 'Upozoravao sam i njega i Zvonimira da se to ne radi'



'Mirko je boksački u prednosti u odnosu na Fedora'

Istina da se šuškalo o mogućem povratku Mirka Filipovića borbama. Ranije ove godine u lipnju spominjala se u medijima povratnička borba Mirka Filipovića protiv legendarnog Marka Hunta. Jedan od vlasnika Bare Knuckle FC-a, Gabriel Ernest, najavio je kako bi Cro Cop trebao nastupiti u njegovom najdražem borilačkom gradu Tokiju, na priredbi nazvanoj Titans Tournament. No, ostalo je samo na tome.

Dogovoreni meč Mirka Filipovića i Fedora Emelianenka izazvao je prave tektonske poremećaje u hrvatskom sportskom medijskom eteru. Naravno da je tako, jer Mirkovo nasljeđe je veliko i ovo je velika priča. Mirkovo ime itekako ima značaj u povijesti hrvatskog sporta. Cro Cop je i dan danas popularan u svijetu. Svi pričaju i dan danas o njegovom high kicku, ali protiv Fedora će boksati.

Foto: Zeljko Hladika/pixsell

"Mirko je boksački u prednosti u odnosu na Fedora Emelianenka. U velikoj prednosti. Razlog? Vrlo jednostavan. Ima definitivno bolje boksačke temelje od Fedora, čišću boksačku tehniku i u velikoj je prednosti. To je jako dobra stvar za borilački sport. Mirko i Fedor definitivno će napraviti određeni hype i naravno da je pozitivna stvar za sport."

'Mirko u FNC-u? Pričali smo na tu temu'

Hoćemo li Mirka Filipovića možda gledati i u nekom egzibicijskom meču na nekom od budućih FNC evenata?

"Ne mogu ja planirati to s Mirkom, on može jedino s nama jer njega se tu pita. Da, pričali smo na tu temu i mogu vam samo reći da ništa nije nemoguće", zaključio je Dražen Forgač Forgy.

POGLEDAJTE VIDEO: Dražen Forgač ekskluzivno u Maksanovom korneru: 'FNC bi uskoro mogao i u zemlju u kojoj je MMA dugo bio zabranjen'

