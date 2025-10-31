Hrvatski udarač razotkrio diva koji stoji pred Delijom u UFC-u: 'To mu je i mana i prednost'

Nakon što je Ante Delija (35.) u spektakularnom UFC debiju, za nešto više od dvije minute, pobijedio tehničkim nokautom Marcina Tyburu i time potvrdio da Hrvatska ima novog borca svjetske klase u UFC-u, pred njim je novi izazov – Waldo Cortes-Acosta.

Delija nije tip koji će reći - ti si boksač, ajmo boksati. Hrvač je, ajmo hrvati. Ante Delija nije borac koji ide glavom kroz zid. Delija je pametan i pronaći će način doći do pobjede protiv Acoste. Hrvoje Sep za Net.hr.

Acosta je visok 193 cm i ima 120 kg

Uoči drugog Delijinog nastupa u UFC-u, na Fight Nightu 263 u Apexu u Las Vegasu, koji je na rasporedu u noći sa subote na nedjelju po našem vremenu, razgovarali smo s Hrvojem Sepom, boksačem iz BK Leonardo i stručnim komentatorom FNC evanata na platformi VOYO, koji je za Net.hr analizirao sve što nas čeka u ovom okršaju.

Sep otkriva koliko je Delija napredovao, što očekuje od borbe protiv neugodnog Acoste i zašto vjeruje da hrvatski borac može ponovno oduševiti svijet. Inače, Acosta je bivši boksač, velik i visok borac, pravi div. Ima oko 120 kilograma i visok je 193 cm.

Za meč protiv Delije Waldo Cortes-Acosta skida kilograme kako bi se spustio ispod gornje granice teške kategorije. Udarač je i više voli borbu na nogama, ali je kompletan borac. Baza mu je boks.

'Delija je na vrhuncu i ima potrebno za pobijediti Acostu'

"Waldo Cortes Acosta nije suparnik za zanemariti. Dosta je opasan. Anti Deliji je cilj, baš sam pročitao, malo ga izmoriti, a onda ga završiti u kasnijim rundama. Waldo Cortes-Acosta je tip koji je na posljednjem vaganju imao 120 kilograma. Uz to je visok. Međutim, Ante Delija je godinama na vrlo visokom nivou. Izgradio se kroz vrlo teške mečeve kroz PFL-ove turnire s vrlo kvalitetnim borcima i pokazao se kao taktički dosta dobar borac. Ante Delija je na svom vrhuncu i ima sve potrebne alate za pobijediti Walda Cortesa-Acostu. No, neće mu biti lagano."

Sep vjeruje da će Delija pronaći način za pobjedu jer je vrlo inteligentan borac...

"Delija nije tip koji će reći - ti si boksač, ajmo boksati. Hrvač je, ajmo hrvati. Ante Delija nije borac koji ide glavom kroz zid. Delija je pametan i pronaći će način doći do pobjede."

'Ante mora paziti u uvodnim minutama'

Može li fizička kondicija biti prednost Anti Deliji protiv Walda Cortesa-Acoste?

"Naravno, ali mora paziti u uvodnim minutama. Opće je poznato da borci s velikom fizičkom masom ili s velikim brojem kilograma ne mogu izdržati kao borci s manjom. Delija je tu negdje zlatne težine teškaša, ima 110 kg, ali je u TOP formi. Vidjeli smo ga kroz mečeve u pet rundi kako on kroz pet rundi drži kondiciju na vrlo visokoj razini. To je jedno veliko oružje kod teškaša. Definitivno smatram da će to Ante Delija iskoristiti, ali kažem - treba biti oprezan Ante Delija."

Znači, Waldo Cortes-Acosta ima veliku manu, a to je kolaža?

'Moja prognoza je pobjeda Delije prekidom u trećoj rundi'

"To mu je i mana i prednost. Ako Waldo Cortes-Acosta krene po završetak i pogodi Deliju vrlo rano, recimo, u toj situaciji mu je prednost. Što je teži čovjek, to je teži udarac. Nije brojka za podcijeniti, 120 kilograma Walda Cortesa-Acoste nije za podcijeniti. U početku su takvi borci opasni, ali kasnije kako meč ide prema kraju, to mu predstavlja otežavajuću okolnost i postaje problem. Delija to zna, najavio je da mu je cilj da meč ode što dalje, ali ako mu se pruži šansa da ga ranije završi, Delija će to iskoristiti. Moja prognoza je pobjeda Ante Delije prekidom u trećoj rundi ground and poundom."

Hrvoje Sep je poslao poruku Anti Deliji:

"Ante, svi te pratimo, svi te gledamo, trenutno si naš najbolji MMA borac i predstavljaš Hrvatsku na najbolji mogući način. Velika podrška", zaključio je Ante Delija.

