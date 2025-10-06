Ante Delija zaludio svijet UFC-a: 'On je prava priča, borac s emocijom i rođeni pobjednik'

Ante Delija oduševio je američke stručnjake i kompletnu javnost u svom debiju u UFC-u na UFC Fight Nightu u Accor Areni u Parizu. Hodajuća nevolja je prije točno mjesec dana, za samo 2 minute i 3 sekunde "rafalnom paljbom" pokosio Marcina Tyburu. Pored spektakularnog završetka i emocionalnog naboja, Delija je nagrađen i Performance of the Night bonusem, što dodatno potvrđuje težinu njegove predstave.

Cijenim Deliju i vjerujem da će puno toga napraviti u UFC-u. Ono što je nedostajalo teškoj kategoriji UFC-a je upravo Ante Delija. Delija je borac koji ide prema naprijed, a teškoj UFC-ovoj diviziji nedostajalo je upravo to. Igor Pokrajac za Net.hr.

Delija je u borbi pokazao izvanrednu brzinu i moć, odmah preuzevši kontrolu nad mečom. Nakon početnog klinča, oslobodio se i snažnim desnim udarcem poslao Tyburua na pod, a serijom udaraca prisilio suca na prekid borbe. Ovaj trenutak bio je emotivan za Deliju, koji je nakon pobjede pao na koljena, a njegov sparing partner, UFC prvak teške divizije Tom Aspinall, bio je vidno dirnut u publici.

Američki mediji nisu štedjeli pohvale za Delijinu izvedbu. Na MMA Mania ocijenili su njegov nastup s najvišom ocjenom A+, ističući njegovu moćnu izvedbu i brzinu kojom je zauzeo važno mjesto u teškoj kategoriji. Cageside Press također je pohvalio Deliju, naglasivši da je pokazao da se može nositi s najboljima u diviziji. Američki mediji pisali su hvalospjeve na račun Delijinog nastupa.

MMANews prozvao je Deliju razaračem i istaknuo:

"Teškaška divizija UFC-a treba razarača poput Delije. Kakav debi."

Igor Pokrajac, bivši hrvatski MMA borac s najviše nastupa u UFC-u, podijelio je svoje mišljenje o ovom sjajnom hrvatskom borcu koji je sve više u fokusu UFC-a. U drugom dijelu intervjua za portal Net.hr, Pokrajac objašnjava zašto je Ante Delija pravi odabir za najprestižniju MMA organizaciju na svijetu, te što točno čini ovog borca posebnim i obećavajućim na globalnoj borilačkoj sceni.

Ante Delija, teškaš koji se trenutno nalazi na 10. mjestu UFC ljestvice, već se priprema za svoj sljedeći korak. Naime, njegov sljedeći meč zakazan je za 1. studenog 2025. godine na UFC Fight Nightu u Las Vegasu, gdje će se suočiti s Waldo Cortes-Acostom, borcem trenutno rangiranim kao 6. teškaš elitne promocije slobodne borbe. Ovaj susret bit će ključan za potvrdu Delijinog statusa u diviziji i borbu za mjesto među najboljima.

"Napokon je roster teškaša kvalitetan, pogotovo nakon dolaska našeg Ante Delije za kojeg vjerujem da će dobiti Acostu u svojoj drugoj borbi u UFC-u koja mu slijedi", kaže Igor Pokrajac, bivši MMA borac, Hrvat s najvše nastupa u UFC-u (13).

Ante Delija je tako u vrlo kratkom vremenu postao jedno od najuzbudljivijih imena u teškoj kategoriji UFC-a, a njegova budućnost u oktogonu obećava velike stvari.

"Cijenim Deliju i vjerujem da će puno toga napraviti u UFC-u. Ono što je nedostajalo teškoj kategoriji UFC-a je upravo Ante Delija. Delija je borac koji ide prema naprijed, a teškoj UFC-ovoj diviziji nedostajalo je upravo to. Delija traži borbu, ide prema naprijed, želi, traži završetak. Ne kalkulira previše. Možda ga to nekad košta borbe, ali to je njegov način borbe i vidjeli smo kako je to riješio sa Tyburom", govori Igor Pokrajac.

Acosta čeka Deliju u sljedećoj borbi. Što očekivate od Acoste?

"U tom meču vidim Deliju kao borca s podignutom rukom na kraju borbe, ali ne smijemo podcijeniti Acostu koji je dobar udarač, ima nisko težište, isto voli udarati krošeima, ali mislim da će Ante sa Stipom Drvišem napraviti dobru taktiku za tu borbu. Druga stvar, trenira u timu u kojem je jedan Tom Aspinall, u kojem su još 3-4 teškaša različitih promocija u kojima su prvaci. Od KSW-a pa do BRAVEA itd. Ima tu i UFC boraca... Znači, ne može biti bolje okruženje za Antu i za ostale borce, za zapravo jedni drugima pomažu".

Što se dogodilo da je Ante Delija zaludio američke ljubitelje slobodne borbe i UFC svijet, osim njegove spomenute ekspresne pobjede u debiju?

"Prva stvar, pokazao je onu čovječnost, emociju nakon same borbe. Pokazao je koliko mu je značila pobjeda protiv Tybure, emociju. Druga stvar, vidjeli su i Toma Aspinalla koji je isto emotivno doživio pobjedu Delije, svog kolege iz tima u Manchesteru. Ljudi vole prave priče, borce s emocijom, voli rođene pobjednike, a Ante Delija to je", zaključio je Igor Pokrajac.

