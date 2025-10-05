Strah i trepet UFC-a uzburkao duhove: 'Nije ništa loše mislio. Nemojmo tražiti lošu priču'

Na spektakularnom UFC 320 eventu u Las Vegasu jutros po našem vremenu Alex Pereira 813-3) ponovno je pokazao zašto ga mnogi smatraju jednim od najubojitijih boraca današnjice. Brazilac je tehničkim nokautom zaustavio Magomeda Ankalajeva (24-2-1-1) već nakon osamdeset sekundi borbe i vratio pojas prvaka poluteške kategorije. Bila je to osvetnička pobjeda kojom je Pereira još jednom potvrdio reputaciju borca čije udarce malo tko može izdržati.

O svemu što znači ova pobjeda, o tome što Pereiru čini tako posebnim i koliko daleko može dogurati u UFC-u, razgovarali smo s Igorom Pokrajcem, bivšim hrvatskim UFC borcem s najviše nastupa u elitnoj organizaciji od svih Hrvata (13). Pokrajac je otkrio je li ga Pereira iznenadio, može li Brazilac biti prijetnja i u teškoj kategoriji, te bi li Jon Jones zbog njega mogao razmisliti o povratku. Dotaknuli smo se i same proslave nakon borbe, koja je izazvala brojne reakcije.

Foto: Igor Kralj/pixsell

Je li Alex Pereira the next big thing u teškoj diviziji UFC-a i bi li se Jones vratio zbog njega borbama ili ga se boji?

"Ne boji ga se sigurno, ali istina je da da bi jedino Jones se vratio borbama zbog Pereire za neki svoj legacy. To smo pričali u našem prijašnjem intervjuu. Pereira je bio novi prvak srednje divizije prije skoro tri godine, poluteške i sad se očekuje njegov prelazak u tešku diviziju. Tako barem očekuju stručnjaci radi njegovog visine tog framea kojeg ima, jer puno kilograma skidaza borbu. ima visinu i sve, ali to ćemo vidjeti. Bitno da je Pereira pokazao svoju borilačku veličinu i sve i da je vratio poluteški pojas u svoje vlasništvo."

Može li se konstatirati da je Alex Pereira trenutno prvo ime kompletnog UFC-a?

"Nije sad da UFC traži neki upset među borcima. Morate znati da teška divizija ima kvalitetni roster. Teška divizija je jedno vrijeme bila prazna po pitanju kvalitetne konkurencije i boraca, ali sad je to drugačije. Napokon je roster teškaša kvalitetan, pogotovo nakon dolaska našeg Ante Delije za kojeg vjerujem da će dobiti Costu u svojoj drugoj borbi u UFC-u koja mu slijedi. Stoga je pretenciozno reći da je Pereira prvo ime cijelog UFC-a. Poluteške divizije je, ali cijelog UFC-a, sumnjam... Jedan od najzanimljivijih boraca današnjice u UFC-u je. Pereira je borac koji je vratio pojas, a jako je teško vratiti pojas u svoje vlasništvo. Time je Pereira pokazao karakter, upornost i fokus, ali i kvalitetu."

U trenutku kad je sudac Herb Dean prekinuo meč, Ankalaev je ustao i veselo pokazivao na ruskog borca koji je ležao na podu. Ankalaev je, kao i ljudi iz njegova kuta, to doživio kao izraz nepoštovanja i nije mu bilo nimalo drago to vidjeti. Dagestanski borac je ustao i krenuo prema Pereiri, ali su redari brzo utrčali i spriječili eventualnu eskalaciju sukoba. Pereira je nešto kasnije stigao do Ankalajeva i dojam je da mu se ispričao. Inače, Pereira je već jednom ovako slavio pobjedu, protiv Jamahala Hilla. Tad je rekao da ga je američki borac podcjenjivao uoči meča što mu je dalo inspiraciju za takvu proslavu.

Foto: Igor Kralj/pixsell

"Vidio sam da već pišu o nekom nepoštivanju suparnika, ali to nije istina i tu se ne radi o tome. Otkrit ću vam sad istinu, odnosno što stoji iza tog poteza Pereire. Dakle, Pereira to napravi uvijek kad pobjedi, to je njegov način proslave od koje on ne odustaje. svatko ima nešto, tako Pereira ima svoje. Tito Ortiz je, pa sjetimo se samo, svoje suparnike 'vukao' po kavezu i zakopavao ih lopatom, tako i Pereira ima svoj stil i način proslave koji je humaniji od spomenutog, primjer navodim. Svatko ima nešto svoje. To veselo pokazivanje rukama prema suparniku kojeg je porazio, to je sporno, ali on je to i prije radio. Dagestanci su jako ponosni, imaju pritom veliko poštovanje prema drugima, jako su ponizni pa ih takve stvari smetaju i diraju. Ako gledamo pressicu Ankalajeva, isto tako možemo gledati njegovo nepoštovanje prema Pereiri, što se tiče nekih njegovih izjava. No, to je opet način Ankalajeva kako se odnosi prema nekom na pressicama, stvara li hype, ne stvara, ima tu puno toga, ali ne i prostora za neko traženje nepoštivanja ili nekog animoziteta. Nemojmo tražiti lošu priču u potezu Pereire, to nije lijepo raditi. A to sad neki rade."

Što čini Pereiru tako ubojitim borcem?

"Iskustvo koje je stekao u kickboxingu, kasnije je imao stvarno teške mečeve. Jako dobar tim stoji iza njega, pogotovo njegov glavni trener, bivši poluteškaški prvak u UFC-u Glover Teixeira. Ja sam se s njim trebao boriti. Alex Pereira ima strašan lijevi kroše, ali vidimo da ima ubojit desni overhand", govori popularni Poki.

Pereira je strah i trepet UFC-a. Nećemo progriješiti ako kažemo...

"Nećemo, naravno da se nitkom nije ugodno s Pereirom boriti jer je opasan borac i ima vještinu. Pereira drastično smanjuje tu razliku u borbama za titulu. Toliko je kvalitetan. Jer, njegov jedan udarac može promijeniti sve. Ankalaev je bio favorit, svi su mu davali veću šansu u ovom meču, a ovaj ga je uništio za 80 sekundi. I ja sam isto veću šansu u meču davao Ankalajevu nego Pereiri. Puno veću šansu, najviše zbog tog svog hrvačkog djela. Znamo svi kakvo hrvanje imaju Dagestanci. Ankalaev je tako dobar da za njega kažu kao da ste stavili mokru deku na nekog i ne može se pomaknuti. Pereira me ugodno iznenadio s tim overhendom", zaključio je Igor Pokrajac.

