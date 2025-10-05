BRAZIL SLAVI /

Spektakl u Vegasu završio nokautom i provokacijom, UFC ima novog prvaka

Foto: Mikael Ona/zuma Press/profimedia

Zanimljivo je bilo u glavnoj borbi večeri koja je završila u prvoj rundi

5.10.2025.
9:00
Sportski.net
Mikael Ona/zuma Press/profimedia
Iza nas je noć koja je donijela UFC 320 spektakl u Las Vegasu. Vidjeli smo nekoliko sjajnih borbi i trenutaka, a zanimljivo je bilo u glavnoj borbi večeri koja je završila u prvoj rundi. 

Brazilac Alex Pereira nokautirao je prvaka Magomeda Ankalaeva i postao novi prvak poluteške kategorije u UFC-u. Pereira je svoju dominaciju počeo udarcima nogama, a onda je nakon minute borbe jednim overhandom uzdrmao Dagestanca na pod te razornim udarcima šakom i laktovima završio borbu te odnio pojas. 

 

 

Sve o UFC-u čitajte na portalu Net.hr. 

Tu nije bio kraj jer je nakon sudačkog prekida, Pereira teatralno prikazivao na poraženog Ankalaeva i tako provocirao bivšeg prvaka. Redari su spriječili daljnji sukob.

Foto: Mikael Ona/zuma Press/profimedia

