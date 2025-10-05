Spektakl u Vegasu završio nokautom i provokacijom, UFC ima novog prvaka

Iza nas je noć koja je donijela UFC 320 spektakl u Las Vegasu. Vidjeli smo nekoliko sjajnih borbi i trenutaka, a zanimljivo je bilo u glavnoj borbi večeri koja je završila u prvoj rundi.

Brazilac Alex Pereira nokautirao je prvaka Magomeda Ankalaeva i postao novi prvak poluteške kategorije u UFC-u. Pereira je svoju dominaciju počeo udarcima nogama, a onda je nakon minute borbe jednim overhandom uzdrmao Dagestanca na pod te razornim udarcima šakom i laktovima završio borbu te odnio pojas.

IT'S POATAN'S BELT 🗿🏆



Alex Pereira defeats Magomed Ankalaev at #UFC320 by TKO to become the light heavyweight champion of the world! pic.twitter.com/PunuLaXYMU — UFC (@ufc) October 5, 2025

Sve o UFC-u čitajte na portalu Net.hr.

Tu nije bio kraj jer je nakon sudačkog prekida, Pereira teatralno prikazivao na poraženog Ankalaeva i tako provocirao bivšeg prvaka. Redari su spriječili daljnji sukob.

Foto: Mikael Ona/zuma Press/profimedia

POGLEDAJTE VIDEO: Udarci letjeli na sve strane, u ovih 15 sekundi bilo je svega i svačega