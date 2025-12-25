Strašni prizori: Prebrzo vozio, pa udario u stup, sletio niz strminu i poginuo

U prometnoj nesreći koja se dogodila u srijedu u 15.12 sati na karlovačkoj brzoj cesti smrtno je stradao 52-godišnji muškarac, javlja KAportal. Nakon izvršenog očevida policija je izvijestila o uzrocima nesreće.

Foto: Kaportal

"Teretnim automobilom karlovačkih registarskih oznaka upravljao je 52-godišnjak koji se kretao Prilazom Većeslava Holjevca od smjera Ulice kralja Tomislava u smjeru Ulice Ante Starčevića, te je prilikom prestrojavanja iz lijevog u desni kolničkog trak, zbog neprilagođene brzine, izgubio nadzor nad vozilom", priopćili su iz PU karlovačke.

Kobno zanošenje

U zanošenju je vozilom sletio udesno izvan kolnika i udario u metalni rasvjetni stup, zatim sletio niz zemljanu strminu koja je četiri metra niža od razine kolnika nakon čega je udario u metalnu panel ogradu.

Foto: Ka Portal

"U prometnoj nesreći vozač je smrtno stradao, a očevidom je utvrđeno da nije koristio sigurnosni pojas. Nadležnom državnom odvjetništvu biti će proslijeđeno izvješće", navode iz policije, prenosi KAportal.