Udario pješakinju u Križevcima na Badnjak pa pobjegao: Teško je ozlijeđena...

Nepoznati vozač nepoznatim je vozilom udario 64-godišnju ženu koja je prelazila kolnik na obilježenom pješačkom prijelazu u Križevcima, u Ulici kralja Tomislava u srijedu oko 16.20 sati, izvijestili su iz PU koprivničko-križevačke.

U prometnoj nesreći pješakinja je zadobila teške tjelesne ozljede, a nepoznati vozač je pobjegao s mjesta nesreće bez da je pružio pomoć nesretnoj ženi ili o tome obavijestio policiju. Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje na okolnosti pronalaska nepoznatog vozača i vozila.

Mole se eventualni očevici ili svjedoci koji imaju bilo kakvih saznanja o vozaču i/ili vozilu koje je sudjelovalo u prometnoj nesreći, a na kojem vozilu je nastalo oštećenje u predjelu prednjeg desnog putnog svjetla, da obavijeste policiju na broj telefona 192 ili 048/656-839 ili se osobne jave u Policijsku Postaju Križevci, Ulica Drage Grdenića 5, Križevci.

