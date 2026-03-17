Što to gleda Trump? Pao na lažni video pa zvao generale: 'Gdje je Abraham Lincoln?'

Neki od komentara i razmišljanja Donalda Trumpa postavljaju ozbiljna pitanja o vrsti sadržaja koji američki predsjednik upija i u koji vjeruje na društvenim mrežama, piše Sky News. Dosta je toga što se može izdvojiti iz javnih nastupa američkog predsjednika, ali izdvojeno je top četiri.

Nedosljednosti oko razgovora s Irancima

Američki predsjednik je nekoliko puta u posljednjih nekoliko sati rekao da je dijalog s Irancima u tijeku.

"Žele postići dogovor", rekao je u u Air Force Oneu putujući prema Washingtonu nedjelju navečer, a ponovio je to i u ponedjeljak. Međutim, na postavljena pitanja s kim će razgovarati da bi postigao dogovor - nema odgovora. Umjesto toga, rekao je da su svi ljudi s kojima su razgovarali sada mrtvi. To je već rekao prije, pripisujući to, bizarno, toliko uspješnoj vojnoj operaciji.

Također je razmišljao bi li zapravo želio postići dogovor s Irancima čak i da to žele, što je u očitoj suprotnosti s izjavom da "žele postići dogovor".

Umjetna inteligencija

Predsjednik je otkrio da je vidio video (vjerojatno na društvenim mrežama) koji prikazuje američki nosač zrakoplova Abraham Lincoln pod napadom i u plamenu. Zatim je otkrio da je nazvao svoje generale i pitao: "Što je s Abrahamom Lincolnom? Izgleda kao da gori." Tada mu je rečeno da je lažan. To postavlja ozbiljna pitanja o vrsti sadržaja koji predsjednik upija i u koji vjeruje na društvenim mrežama.

Različito tumačenje istog poziva

Predsjednik i britanski premijer Kier Starmer razgovarali su telefonom u nedjelju. "Očitavanje" poziva iz Downing Streeta bilo je slabo i otkrilo je vrlo malo. Izvor je kasnije rekao da je poziv bio "dobar" i da je postojao "jasan zajednički interes da se Hormuški tjesnac održi otvorenim". Rečeno mi je da se bilo kakva javna frustracija koju je predsjednik pokazao nije odrazila u pozivu. Predsjednik je sada otkrio još jedan uvid u taj poziv.

"Znate, premijer Ujedinjenog Kraljevstva - Ujedinjenog Kraljevstva - jučer mi je rekao: 'Sastajem se sa svojim timom kako bismo donijeli odluku'", tvrdi Trump.

"Rekao sam: 'Ne morate se sastati sa svojim timom. Vi ste premijer. Možete donijeti svoju odluku... zašto se morate sastati sa svojim timom da biste saznali hoćete li nam poslati neke minolovce...'", Trumpova je izjava.

Ljudi žive u Libanonu i Ukrajini?

U drugom trenutku svjesnog razmišljanja, otkrio je da mu je tek nedavno rečeno o geografskoj strukturi moći u Libanonu - nešto što je ključno razumjeti s obzirom na izraelske vojne operacije koje SAD trenutno podržavaju tamo. U istoj rečenici izrazio je i iznenađenje što ljudi uopće žive u Ukrajini ili Libanonu.

"Imućna osoba, bogata osoba, čiji roditelji žive u Libanonu. Rekao sam: 'Stvarno, kako živite u Libanonu? Vaši roditelji? Oh, da, oni tamo žive. I tijekom godina su se navikli na činjenicu da se bombardira'. Ali objasnili su mi da je to zapravo drugi dio Libanona. To je dio gdje je Hezbollah, i naviknu se na to, pretpostavljam... Mislim, ljudi žive u Ukrajini. Pomislili biste da ne žive u Ukrajini, ali žive u Ukrajini. Ne znam bih li to učinio, ali žive u Ukrajini. Žive u Libanonu", kaže Trump.

