Pogodio ih je niz oluja: Više od 10.000 letova otkazano i odgođeno

Više od 10.000 letova u Sjedinjenim Američkim Državama odgođeno je ili otkazano u ponedjeljak usred niza oluja koje su zahvatile nekoliko glavnih zračnih luka u zemlji.

Zbog rizika od jakih vjetrova i grmljavinskih oluja, Savezna uprava za civilno zrakoplovstvo (FAA) naredila je odgode letova u tri zračne luke na području New Yorka, nacionalnoj zračnoj luci u Washingtonu te u zračnim lukama u Charlotteu, Atlanti i Houstonu.

Ministar prometa Sean Duffy rekao je da vrijeme utječe na letove diljem zemlje. Velika zimska oluja također je ometala letove diljem država Srednjeg zapada i Velikih jezera.

Vlada naredila zaposlenicima da napuste urede

FAA je ranije nametnula, ali i ukinula zabrane letova u nacionalnoj zračnoj luci Reagan, O'Hare u Chicagu te u Charlotteu. Stranica za praćenje letova FlightAware priopćila je da je više od 6500 američkih letova odgođeno, a više od 3500 otkazano do ranog poslijepodneva.

American Airlines, Southwest Airlines i Delta Air Lines odgodile su ili otkazale trećinu letova, dok je United Airlines odgodio ili otkazao 25 posto letova. Oko 40 posto letova u Atlanti je otkazano ili odgođeno, trećina u zračnoj luci O'Hare i polovina u zračnoj luci LaGuardia.

Američka vlada naredila je saveznim zaposlenicima na području Washingtona da napuste urede zbog vremenskih uvjeta.

