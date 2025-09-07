Svi pričaju o Deliji: 'UFC treba razarača poput njega!' Ovako je pregazio Tyburu za 2 minute

U spektakularnoj noći na UFC Fight Nightu u Accor Areni u Parizu, najbolji hrvatski MMA teškaš Ante Delija uspješno je debitirao u najjačoj svjetskoj MMA promociji i to bombastičnim, brutalnim nokautom nad iskusnim Marcinom Tyburom. Delija je završio borbu u samo 2 minute i 3 sekunde "rafalnom paljbom", izbacivši Tyburu serijom silovitih udaraca u svom stilu, nakon što ga je snažan lijevi pogodak zatresao, te natjerao suca da prekine meč. Time je zauzeo poziciju Tyburinog broj 7 na UFC-ovoj teškaškoj rang-listi. Nije loše za početak...

Emocije su u subotu navečer stigle do vrhunca nakon ekspresne pobjede, trijumfa za pamćenje... Ante Delija je odmah nakon pobjede kleknuo i prepustio se suzama, a u publici je njegov dugogodišnji prijatelj i sparing partner, UFC prvak Tom Aspinall, bio vidno dirnut i zaplakao od uzbuđenja, javlja poznati američki borilački portal BloodyElbow.

Pored spektakularnog završetka i emocionalnog naboja, Delija je nagrađen i Performance of the Night bonusem, što dodatno potvrđuje težinu njegove predstave.

"Već je neko vrijeme Ante Delija jedan od najboljih teškaša u Europi, ali njegov debi u UFC-u oduvijek je trebao biti jak i moćan", navodi BloodyElbow.

Yahoo Sport navodi kako je Delija pustio ono sve od sebe, sve što posjeduje...

"Bio je impresivan i emotivan. Za pobjedu mu je trebalo nešto malo više od dvije minute".

MMAmania ističe:

“Veteran Paul Craig je najavio kraj karijere... heavy-hitter Ante Delija ostvario je strašnu pobjedu prekidom nad Marcinom Tyburom desetljeće nakon teške ozljede noge. Razvalio je Tyburu u prvoj rundu nakon dvije minute debija.” – aludirajući na povratničku priču i osvetu za onu prethodnu ozljedu.

MMA Fighting navodi:

"Delija je u UFC debiju ostvario moćan nokaut u prvoj rundi… sada zauzima sedmo mjesto u službenoj UFC teškaškoj ranking ljestvici”.

MMA News sumira prezentaciju:

“Teškaška divizija UFC-a treba razarača poput Delije. Kakav debi. Fantastična predstava Ante Delije i jedva čekamo vidjet ga protiv TOP 5 boraca. Prije 10 godina, Delija se teško ozlijedio upravo protiv Tybure, iako je i u tom meču MA Globea izgledao kao da će doći do pobjede. No, pukla mu je noga. Sad u Parizu izdignuo se iznad svega".

Za spomenuti kako je Ante Delija svladavši Tyburu postao prvi hrvatski MMA borac s UFC pobjedom u muškoj konkurenciji. Stipe Miočić je tek ljetos postao hrvatski državljanin, a nakon gotovo deset i pol godina, odnosno nakon legendarnog Mirka Filipovića i njegovog revanša protiv Brazilca Gabriela Gonzage u Krakowu u travnju 2015. godine.

