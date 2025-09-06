Bravo majstore! Delija brutalno nokautirao suparnika za dvije minute

Ante Delija, hrvatski mma borac dočekao je najveći dan svoje karijere, debi u UFC-u, najvećoj svjetskoj organizaciji. Delija se borio na UFC Fight Nightu 258 u Parizu protiv Marcina Tybure i pobijedio za manje od dvije minute!

Ovaj meč imao je posebno značenje – riječ je o revanšu na koji se čekalo punih deset godina. Njihov prvi susret dogodio se 2015. na M-1 Challengeu u ruskom Nazranu, kada je Tybura slavio tehničkim nokautom nakon što je Delija pretrpio težak prijelom potkoljenice.

Brzi i razorni dikertki i aperkati riješili borbu

Ante je odmah krenuo s brzim i razornim direktima i uzdrmao Poljaka koji se uspio spasiti klinčem, neko je vrijeme držao Deliju uz kavez, a onda se Ante oslobodio i strašnom serijom direkta i aperkata nokautirao Tyburu.

Ante se rasplakao u ringu i upisao debi kakav je mogao samo sanjati!

POGLEDAJTE VIDEO: Miloš Janičić otkrio planove: Revanš i velike ambicije za budućnost