Delija oči u oči s paklenim borcem: Revanš koji čeka cijelo desetljeće stiže u Parizu

Hrvatski borac Ante Delija odradio je posljednje sučeljavanje uoči svog dugoočekivanog UFC debija. Na ceremonijalnom vaganju u Parizu 35-godišnji “Hrvatski Gladijator” pokazao je 108,4 kilograma, dok je njegov protivnik, iskusni Poljak Marcin Tybura, bio osjetno teži – 116,1 kilogram.

Na pozornici nije nedostajalo napetosti. Delija i Tybura nisu skidali pogled jedan s drugog, a hladan pogled hrvatskog borca odavao je potpunu spremnost za ono što slijedi. Iako je ceremonija završila korektnim pozdravom, jasno je da će u oktagonu biti drukčija priča.

Ovaj dvoboj ima posebno značenje – riječ je o revanšu na koji se čekalo punih deset godina. Njihov prvi susret odigran je 2015. na M-1 Challengeu u ruskom Nazranu, kada je Tybura slavio tehničkim nokautom nakon što je Delija pretrpio težak prijelom potkoljenice. Snimka meča i danas se pamti po šokantnom trenutku kada se Delijina noga savila pod neprirodnim kutom.

Unatoč tadašnjim prognozama i dugotrajnom oporavku, Delija se vratio jači nego ikad. Nakon zapaženih nastupa u PFL-u, gdje je osvajao i titule, sada će konačno zakoračiti u UFC kavez – premijeru koju je trebao imati još 2020. protiv Cyrila Ganea, ali su tada komplikacije s ugovorom sve zaustavile.

U subotu, 6. rujna, Delija će dobiti priliku ne samo za osvetu protiv Tybure, nego i za potvrdu svoje vrijednosti na najvećoj svjetskoj MMA pozornici. Hrvatski borac uvjeren je da je spreman za ovaj izazov, a navijači vjeruju da će upravo u Parizu početi njegovo novo veliko poglavlje.

