Ante Delija prošao vagu pred debi u UFC-u

Danas je održano službeno vaganje uoči sutrašnje UFC-ove priredbe u Parizu na kojoj će u najjačoj svjetskoj MMA organizaciji debitirati najbolji hrvatski borac Ante Delija. 'Hodajuća Nevolja' je prošla vagu i spremna je za sutrašnji spektakl.

Deliji je vaga pokazala 108.41 kilograma. Time je nešto lakši nego u svojoj posljednjoj borbi protiv Yorgana De Castra koju je odradio na FC-u 22 u Ljubljani kada je težio 109.5 kilograma. Njegov protivnik Marcin Tybura je znatno teži i njemu je vaga pokazala 116.11 kilograma pa je Poljak samo dva puta u karijeri bio teži. Protiv Augusta Sakaija bio je na 116.8 kilograma i ostao nokautiran u prvoj rundi, dok je uoči meča s Benom Rothwellom imao 119.3 kilograma i pobijedio jednoglasnom sudačkom odlukom.

Kilaža je i kod jednog i kod drugog borca vjerojatno pitanje taktike.

Dodajmo i kako je samo jedan borac pao na vagi - debitant Losene Keita pa je njegov meč protiv Patricija Freirea otkazan. Glavni meč večeri između Nassourdinea Imavova i Caia Borralha ide po planu budući da su obojica boraca zadovoljili vagu.

