Podijeljen uspjeh hrvatskih boraca na Svjetskom prvenstvu

Hrvatski boksač Zvonimir Rebolj donio je u četvrtak prvu pobjedu Hrvatskoj na Svjetskom prvenstvu koje se održava u Liverpoolu, on je u teškoj kategoriji do 90 kg pobijedio prekaljenog prvaka Gruzije Giorgija Tchigladzea podijeljenom odlukom 4:1.

Rebolj je vrhunskom taktikom iskoristio svoje prednosti, izbrušenu tehniku i inteligenciju u borbi, pred čvrstim, agresivnim Gruzijcem koji je forsirao nasrtaje i otvorenu tučnjavu u kojoj nije birao sredstva, udarce iza glave, po bubrezima, iz držanja.

Hrvatski boksač ga je ukrotio preciznim pogocima s distance, sjajno se kretao i pravodobno izbjegavao nalete Gruzijca, pogađao ga brojnim kombinacijama, dugim direktima, pa iznenadnim udarcima preko ruke i aperkatima kroz gard.

Rebolj je prvu rundu dobio 3:2, drugu 4:1 i imao osiguranu bodovnu pobjedu 20:18 kod tri suca nakon dvije runde. U trećoj je vješto zaustavljao nasrtaje Gruzijca, kontrirao i na kraju slavio podijeljenom odlukom 4:1.

Već u sljedećem kolu, u osmini finala Rebolja, osječkog specijalca, čeka još zahtjevniji izazov - borba protiv 2. nositelja teške kategorije Španjolca Enmanuela Pla Reyesa. Meč je na rasporedu u ponedjeljak, 8. rujna.

Najmlađi hrvatski predstavnik na Svjetskom prvenstvu u Liverpoolu, 21-godišnji Čapljinac Vide Prkačin u najbrojnijoj lakoj kategoriji do 60 kg, završio je nastup u prvom kolu. Prkačin je jednoglasnom odlukom sudaca izgubio uvodni meč od Kubanca Luisa Enriquea Vinet Garcije.

Krajnji rezultat ne oslikava borbu u ringu, hrvatski boksač se tri runde ravnopravno nosio s Kubancem, tri runde diktirao tempo i držao inicijativu i pokazao da se s Kubancem može nositi i tehnički i taktički, a i nadigravati u okretnosti i brzini.

Prkačin je pokušao sve, mijenjao gardove, pokušavao Kubanca natjerati na otvoreni fight, Vinet Garcia je uspješno kontrirao, dovoljno za potvrditi naklonost kod sudaca.

U petak, drugog dana svjetskog prvenstva u Liverpoolu, u ring izlazi četvero hrvatskih predstavnika. U podnevnom programu od 12.00 sati nastupit će Zadranin Petar Krešimir Knežević (75 kg), koji će se boriti protiv Calluma Makina iz Engleske.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Iza 12 sati Petar Leskur (85 kg) će se boriti protiv Gruzijca Georgija Kushitashvilija, prvaka Europe 2022. i brončanog sa SP-a 2023..

U ženskoj konkurenciji Nikolina Ćaćić (57 kg) nastupit će nakon 19 sati, a suparnica joj je prva nositeljica kategorije Wu Shih Yi iz Kineskog Tajpeha koja je na OI u Parizu prošle godine osvojila broncu. Luka Pratljačić (+90 kg) će se, također u meču iza 19 sati, boriti protiv prvaka Novog Zelanda Miraclea Manuiasio Kia.

