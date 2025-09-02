Hrvatski boksači na Svjetsko prvenstvo odlaze s velikim očekivanjima: 'Nismo osvojili medalju 20 godina'

Devet najboljih hrvatskih boksača i dvije boksačice danas su poletjeli prema Liverpoolu, gdje će se od četvrtka nAdmetati sa svjetskom elitom. Medalje s ovakvog natjecanja uvijek je nezahvalno najavljivati, no najviše se očekuje od aktualnog europskog prvaka Gabrijela Veočića.

"Nakon velikih priprema iza sebe stvarno očekujem tu svjetsku medalju. Ovo mi je četvrto Svjetsko prvenstvo, treće seniorsko i vjerujem da će biti rezultirano medaljom" - rekao je aktualni europski prvak.

Hrvatska će imati predstavnika u čak 9 od ukupno 10 kategorija. Zbog takve konkurencije Gabrijelov otac i izbornik muške reprezentacije, Pero Veočić, trlja ruke. "Nismo osvojili 20 godina medalju sa Svjetskog prvenstva i vjerujemo da sada imamo kvalitetu da je sada možemo ponoviti. Dobro smo se pripremali i svatko je dao svoj maksimum, kako sa privatnim treninzima tako i sa skupnim" - rekao je Pero Veočić.

Sve o hrvatskoj boksačkoj reprezentaciji pratite na portalu Net.hr.

A u onoj najtežoj, superteškoj kategoriji, Hrvatska puno očekuje od brončanog s Europskog prvenstva - Luke Pratljačića. 27-godišnji Osječanin u svibnju ove godine pobjedom je debitirao u profesionalnom boksu. Na Svjetskom prvenstvu prvi je put nastupio prije dvije godine kada je poražen u prvom kolu. Sada je, kaže, puno iskusniji i želi otići nekoliko koraka dalje.

U Liverpoolu će u ring uskočiti 550 najboljih svjetskih boksača i boksačica iz 65 država. Velika stvar je da među njima imamo 11 Hrvatica i Hrvata. Na Svjetskom prvenstvu svaka pobjeda je vrijedna, a svaki napad na medalju bio bi povijesni uspjeh. Što je reporteru RTL-a Danas Mari Miljaniću rekao ostatak boksačke reprezentacije pogledajte u videu gore.