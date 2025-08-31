Drama u Manchesteru: Bivšem UFC prvaku morali davati kisik nakon nokauta

Bivši UFC borci Darren Till i Luke Rockhold obračunali su se u boksačkom ringu na priredbi Misfits 22 u Manchesteru, a britanski borac stigao je do uvjerljive pobjede nokautom u drugoj rundi. Rockholdu je nakon teškog udarca bila potrebna i pomoć s kisikom, dok je Till nakon slavlja iskoristio priliku za novi izazov te je prozvao legendu britanskog boksa Carla Frocha, koji je pratio meč iz publike.

'Gdje je Carl Froch? Ako već imaš toliko toga za reći na svom kanalu, onda dođi ovdje i reci mi to u lice. Uđi u ring,' poručio je Till, dodavši kroz šalu kako je Froch već u pedesetim godinama te možda i nije realan protivnik.

Till je napustio UFC 2023. godine i posvetio se nastupima u Misfits Boxingu, promociji poznatoj po "crossover" borbama. Do sada je ostvario pobjede protiv MMA boraca Anthonyja Taylora i Darrena Stewarta, a dvoboj protiv bivšeg UFC prvaka Rockholda bio je njegov najveći ispit.

Atmosfera uoči borbe bila je na vrhncu napetosti, a dvojica boraca više puta su se sukobila riječima, gotovo i fizički, prije nego što su napokon ušli u ring.

U samom meču Rockhold je bolje otvorio, koristio je prednju desnicu i kontrolirao ritam, dok je Till strpljivo čekao priliku. Pred kraj prve runde Till je pogodio s dvije lijeve ruke koje su uzdrmale Amerikanca, a potom ga i poslao na pod.

U drugoj rundi Till je završio posao, pogodivši razornim udarcem nakon kojeg Rockhold više nije mogao nastaviti, čime je Britanac potvrdio status jednog od glavnih lica Misfits Boxinga.

