Dražen Forgač Forgy otvorio pressicu za FNC 24 i otkrio da dolazi Stipe Miočić

Približava se FNC 24 u Areni Zagreb (6. rujna) za koji vlada veliki interes, a tim povodom u petak u Hiltonu u Zagrebu održana je službena press konferencija, a reporter Net.hr-a Dominik Franculić bio je na licu mjesta.

Pressicu je otvorio čovjek koji stoji ispred FNC promocije Dražen Forgač Forgy. Osam dana udaljeni smo od jednog od najvećih evenata u dosadašnjoj povijesti organizacije. Stipe Miočić, najveći teškaš ikad u UFC-u, čovjek koji je ispisao povijest kraljevske teške divizije po rekordnom broju obrana u njoj (3), dolazi na FNC 24 event i bit će gost. To je glavna vijest koja je odjeknula sportskim eterom u Hrvata. 

29.8.2025.
14:24
Silvijo Maksan
