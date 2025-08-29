Press konferenciju uoči FNC 24 gledajte samo na portalu Net.hr

Približava se FNC 24 u Areni Zagreb (6. rujna) za koji vlada veliki interes, a tim povodom u petak u Hiltonu u Zagrebu održat će se službena press konferencija, a portal Net.hr bit će na licu mjesta, streamati pressicu i postavljati sva pitanja vezana za FNC 24. Tekstualni prijenos konferencije za medije u prijenosu UŽIVO pratite na portalu Net.hr.

FNC gledajte i pratite na portalu Net.hr

Na pressici će biti predstavljeni glavni borci i program eventa, uključujući spektakularne mečeve koji obećavaju vrhunsku borilačku dramu i adrenalin. Organizatori će medijima otkriti i zanimljive detalje o produkciji, atraktivnim match-upovima te pratećim sadržajima za fanove koji dolaze u Arenu. Od boraca, imena koja će prisustvovati pressici su - Vitasović, Stošić, Batinić, Ramos, Croata Barrio, Pejić, Ilić, Žgela.

Očekuje se i izjava glavnih boraca, kao i odgovori na pitanja novinara o mečevima, pripremama, strategijama i ciljevima za FNC 24. Službena pressica je savršena prilika za sve medije da dobiju prvi uvid u borilački spektakl koji će Zagreb pretvoriti u regionalno središte MMA akcije.

POGLEDAJTE VIDEO: Najspektakularniji dosad: Izašao je novi vatreni trailer za FNC-ov sudar titana u Zagrebu