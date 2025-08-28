Merz na frizuru potrošio čak 12.500 eura! Direkt doznaje koliko troši Plenković

Najuzbudljivija vanjskopolitička vijest dana ipak stiže iz Njemačke. Kancelar Friedrich Merz možda je ćelav, ali ipak je u tri mjeseca na frizuru uspio potrošiti 12 i pol tisuća eura. Molim?

Ali treba biti pošten i reći da to nisu troškovi samo frizure, nego i šminkanja. A ipak se radi o čovjeku kojem na preplanulom tenu zavidi i sam Donald Trump. Najviše je ipak na izgled potrošila ministrica gospodarstva Katherina Reiche, koja nigdje ne ide bez vizažistice. Na besprijekoran izgled je u tri mjeseca potrošila 19.264 eura. Ali rekorderka je ipak bivša ministrica vanjskih poslova, znate ona koju je na silu poljubio Grlić Radman: Annalena Baerbock mjesečno je svoju vizašisticu koja ju je pratila na 76 inozemnih posjeta plaćala 8925 eura.

A nas je naravno zanimalo koliko državnog novca na frizure i šminkanje troši naša Vlada. Koliko je vaših eura otišlo frizerima i šminkerima? Iz Vlade smo dobili odgovor da ministarstva takav trošak nemaju, a naš premijer Andrej Plenković svog frizera plaća iz vlastitog džepa. Pa vi recite da nismo bolji od Njemačke.