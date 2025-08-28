Merz na frizuru potrošio čak 12.500 eura! Direkt doznaje koliko troši Plenković
Pa vi recite da nismo bolji od Njemačke...
Najuzbudljivija vanjskopolitička vijest dana ipak stiže iz Njemačke. Kancelar Friedrich Merz možda je ćelav, ali ipak je u tri mjeseca na frizuru uspio potrošiti 12 i pol tisuća eura. Molim?
Ali treba biti pošten i reći da to nisu troškovi samo frizure, nego i šminkanja. A ipak se radi o čovjeku kojem na preplanulom tenu zavidi i sam Donald Trump. Najviše je ipak na izgled potrošila ministrica gospodarstva Katherina Reiche, koja nigdje ne ide bez vizažistice. Na besprijekoran izgled je u tri mjeseca potrošila 19.264 eura. Ali rekorderka je ipak bivša ministrica vanjskih poslova, znate ona koju je na silu poljubio Grlić Radman: Annalena Baerbock mjesečno je svoju vizašisticu koja ju je pratila na 76 inozemnih posjeta plaćala 8925 eura.
A nas je naravno zanimalo koliko državnog novca na frizure i šminkanje troši naša Vlada. Koliko je vaših eura otišlo frizerima i šminkerima? Iz Vlade smo dobili odgovor da ministarstva takav trošak nemaju, a naš premijer Andrej Plenković svog frizera plaća iz vlastitog džepa. Pa vi recite da nismo bolji od Njemačke.