Milun i Ferenčak otkrili gdje vam curi novac i zašto su Slovenci financijski pismeniji od nas

Znate li koja je trenutačno najprodavanija knjiga u Hrvatskoj? „Budi financijski fit“, priručnik o upravljanju osobnim financijama, u 40 dana rasprodan je u 5000 primjeraka, a dodatne tri tisuće prodane su unaprijed, iako još nisu ni tiskane. O fenomenu knjige u RTL Direktu Mojmire Pastorčić govorili su njezini autori, matematičar i edukator Toni Milun te financijska stručnjakinja Sandra Ferenčak.

Milun kaže da ih je interes publike ugodno iznenadio. "Hrvati žele čitati kad je nešto zanimljivo, žele se obrazovati. Stvarno nas je iznenadilo koliko se knjiga brzo prodaje. I to baš ljeti, kad svi traže laganija štiva, a najbolje se prodaju – financije, svaka čast!“

Financijska pismenost nam je na prilično niskim granama, ističe Ferenčak. "Ipak, nismo u tome najgori u EU. Primjerice, Talijani su gori od nas", tvrdi financijska stručnjakinja.

"Slovenci su daleko iznad nas. Financijska pismenost naime ima tri dijela: Znanje, to su izračuni i matematika, i to nam ide; međutim kad je riječ o ponašanju i stavovima tu smo jako loši, za razliku od Slovenaca koji su u tom daleko najbolji", kaže Milun.

Najčešće greške - minusi i preskupi automobili

Sandra Ferenčak istaknula je kako građani često griješe kod osobnih financija upravo tamo gdje misle da „sve drže pod kontrolom“. „Kod nas su minusi najveći problem. Ljudi posežu za minusom i kad treba i kad ne treba. Uz to, često se upuštaju u kupnju nekretnina ili automobila koji su daleko iznad njihovih stvarnih financijskih mogućnosti“, upozorila je.

Kao prvi praktični korak preporučuju – izradu kućnog budžeta. „Trebao bi svatko barem jedno vrijeme voditi popis svojih prihoda i troškova, da vidi gdje novac klizi“, poručila je Ferenčak, otkrivši kako je njoj osobno najviše „klizalo na pretplate“, dok je Milun priznao da su njegov slabost bili slatkiši.

Autori u knjizi predlažu i formiranje kriznog fonda: „Ako trošite 1500 eura mjesečno, bilo bi idealno imati barem 4500 eura ušteđevine za nepredviđene situacije, poput gubitka posla.“

Na pitanje što je prvi i osnovni savjet, Milun je jasan: „Pravilo broj jedan je da trošimo manje nego što zarađujemo. Na kraju se sve svodi na to. Ako ste stalno u minusu, tijekom radnog vijeka banci praktički poklonite cijeli auto samo na kamate – i do 20.000 eura.“

Autori poručuju kako je cilj „Budite financijski fit“ potaknuti ljude da rade akcijske planove, postavljaju realne ciljeve i dugoročno planiraju financijsku sigurnost. „Svako poglavlje završava praktičnim zadacima, jer samo ako odlučimo da želimo promjenu – ona može početi“, poručili su Milun i Ferenčak.