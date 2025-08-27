Nakon sramotnih prevara Direkt doznaje: Ministarstvo mijenja zakon

PAZITE NA TAXI PREDATORE /

1506 eura platila je nesretna Novozelanđanka za taksi vožnju od 1 i pol kilometra u centru Zagreba, za tu ste sramotu već svi čuli. Ali gospođa Carol Cowan nije jedina osjetila kakvi prevaranti mogu biti hrvatski taksisti: doživjele su to i dvije turistice koje je put od Splita do Čiova koštao 643 eura. Što je manje nego što biste Uber ili Bolt platili od Splita do Zagreba.

Sve o ovoj temi možete čitati na portalu Net.hr.

Našeg reportera zanimalo je pak što se može poduzeti da se ljude, bili oni s Novog Zelanda ili iz Slavonskog Broda: ovako prostački i primitivno ne može varati. I doznao da ministarstvo zbog svega planira promijeniti zakon.

Više pogledajte u prilogu