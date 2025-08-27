Večera za dvoje ili jedan dolazak majstora? Provjerili smo što se može s 100 eura

Sto eura prije mitski pojam, a danas nešto što brzo nestane kroz one bakrene sitnice. "Inflacija, hm, ona vam je poput plina, ušulja se u taj prostor i onda shvatite da u tom prostoru niste baš sami", komentirao je ekonomski stručnjak Mladen Vedriš.

A koliko je pao standard? Evo izračuna za jedan skromni izlazak u Zagrebu, ako hoćete počastit društvo. Znači prvo platite garažu u centru četiri sata osam eura, pa četiri pizze 52 eura i osam piva i već ste na 100 eura.

"Za jedan hamburger pizzu i coca colu date 20 eura i kažete da to nije puno, prije 150 kuna dvoje ljudi je kompletno ručalo", kaže Mladen Vedriš.

Koliko je lako spiskati 50 eura?

Imamo izračun za plac koliko je lako spiskati 50 eura, vodimo se prema službenim cijenama na tržnicama na stranicama grada Zagreba na današnji dan. Dvije kile luka četiri eura, pa puterice pet eura to je za kilu ne za glavicu – pa kila mrkve pet eura, grincajg dva eura, dvije kile krumpira četiri eura, blitve pet eura, kila cherry rajčice šest, još grah osam i bijelo grožđe 10 i eto nas na 49 – ostavite euro kumici i to je to 50 eura.

"Jedno vrijeme smo to preračunavali, ali nakon godinu dvije i taj mentalni kod počinje slabiti ali koji put se uhvatite za glavu", komentirao je Vedriš.

Direktova košarica

Hvatanje za glavu i u dućanu kad idete u manju nabavu. Ovo je izračun prema prosječnim cijenama na današnji dan za konkretni artikl. Složili smo Direktovu košaricu - Juneća potrbušina 8,39 eura, pureći batak četiri eura, ciglica kave pet eura,tri komada kruha šest eura. Ubacili smo još i čajnu, deterdžent za rublje, čokoladu za kuhanje, sladoled onaj u kantici i već smo prešli 50

"Zato su se trebale još produžiti one dvostruke cijene i u kunama i eurima", smatra Ljubo Jurčić.

Cijeli prilog pogledajte u videu na vrhu članka.