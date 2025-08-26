Sve podsjeća na Orwellovu 1984.: Je li moguće da će Bruxelles čitati naše privatne poruke?

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

SIGURNOST ILI ŠPIJUNAŽA? /

Šaljete partneru poruku da ga volite, pošaljete prijateljima fotografiju s plaže, s kolegom tračate šefa na poslu, a sve vam to čita netko u Bruxellesu.

Potpunu kontrolu i nadzor svega što šaljete, bilo to preko WhatsAppa, Vibera ili Telegrama, planira uvesti Europska unija, a Hrvatska je inicijativu već podržala.

U teoriji, lijepo - sve se radi zbog pedofilije, u praksi, problematično - sprema nam se špijunaža. O kontroverznom europskom planu koji neodoljivo podsjeća na Orwellovu 1984. više u prilogu