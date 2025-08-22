'TAJNA' ZDRAVLJA /

Maltežani najkvalitetnije žive, stručnjaci znaju u čemu je kvaka: 'To dramatično utječe na gene'

Malta. Zemlja gdje se snimao Gladijator i Igra Prijestolja. Najmanja država Europske Unije u kojoj živi nešto više od pola milijuna ljudi. U odnosu na cijelu Europu Maltežani imaju najkvalitetniji i najzdraviji život.

"Poštuju i provode preventivne preglede. Što znači, na vrijeme otkrivati određene bolesti, što onda znači pravovremena reakcija. Naravno da je tu i stil života. Maltežani žive stvarno jednim zdravijim životom nego mi u Hrvatskoj. Da napomenem i stres. Otočki život sigurno je ležerniji", kaže liječnica Jeannette Gjurić.

Prema Eurostatu prosjek godina nakon kojih nastupaju zdravstveni problemi u EU je 63.3 godine za žene i 62.8 godina za muškarce. U Hrvatskoj je to kod žena 62.4 godine, a kod muškaraca 60.4. Malta je dakle najbolja, tek nakon 71 godine kod žena počinju problemi, a muškarci će navjerojatnije do skoro 72 godine biti zdravi. Zanimljivo, u Bugarskoj će žene doživjeti 71. bez teških zdravstvenih problema, a muškarci 66.-u. 

"Prvo što mi pada na pamet je dostupnost vitamina D. Mi znamo da na Mediteranu dostupnost vitamina D dramatično utječe i na genske čimbenike... Znamo da su lomovi vrlo česti u državama kao što je Norveška", kaže nutricionist Nenad Bratković.

Mentalno zdravlje

A kad smo već kod zdravlja, uz fizičko jednako je važno i mentalno. "Ironija je bila što okus hrane nisam osjećala kako spada, nisam uživala u jelu jer to više nije bilo jelo, to je postajalo sredstvo kazne jer i ovako i onako sam debela i nedovoljna."

To osjeća jedna djevojčica pred krizmu. Curica koju zezaju da je debela zbog dječje škembice. Ta djevojčica puno godina kasnije napisala je knjigu u kojoj ne daje neke uopćene 'budi fit' savjete, nego direktno i brutalno opisuje svaki detalj kako je dotaknula dno. Za Direkt je danas objasnila kako se demonizira hrana.

"Još uvijek, bez obzira na naša znanja, yoge i produhovljenosti, matcha čajeve koje smo popili, i dalje se demonizira hrana i određeni oblici tijela. Gleda se da tijelo paše odjeći, a ne odjeća tijelu kao da smo mi tu radi odjeće, a ne obrnuto. To me zapravo žalosti, da još dan danas imate postove fitness trenera i raznih doktora koji ne služe zdravlju, nego tome kako smršavjeti, a sve kamufliraju pod narativ zdravlja. A nije.

Mene nitko danas ne može uvjeriti da je nezdravo pojesti dva komada bučnice kaj mi je mama spekla", kazala je Valentina Sumpor, autorica knjige 'Dovoljno dobra'. Više doznajte u prilogu.

22.8.2025.
6:08
Darinka Trgo
MaltaKvaliteta ZivotaZdravljeValentina SumporMentalno Zdravlje
