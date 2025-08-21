Sve više poziva zbog zmija u Zagrebu, stručnjakinja objasnila što učiniti u slučaju bliskog susreta

PITONI MEĐU NAMA /

U Zagrebu je sinoć snimljen nesvakidašnji šetač na ulici. Riječ je bila o kraljevskom pitonu, mužjaku od dvije i pol godine koji je vraćen vlasnici s Kajzerice. Samo nekoliko sati ranije uzbuna u Rijeci zbog pitona sa Škurinja. Tražila ga je vlasnica po četvrti, pa našla skrivenog u stanu.

I nisu to jedini slučajevi, jedan od metra šokirao je i stanovnike zagrebačke Dubrave. Kao i uvijek u ovakvim situacijama na teren su izišli stručnjaci i prevezli napuštenu zmiju u Oporavilište za divlje životinje zagrebačkog Zoološkog vrta.

Piton pronađen u zagrebačkoj Dubravi u lipnju još uvijek nema vlasnika. Zmija se sada nalazi u Zoološkom vrtu, a iz Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba poručuju kako ovakvi slučajevi nisu rijetkost.

Voditeljica skloništa, dr. Tatjana Zajec, potvrdila je da su ovakve situacije “prilično česte”. „Mi imamo preko 30 intervencija svake godine. Uglavnom se radi o domaćim zmijama, ali nekoliko puta godišnje susretnemo se i s egzotičnim vrstama poput pitona.“ Na pitanje dolaze li vlasnici po svoje izgubljene ljubimce, dr. Zajec odgovara: „Ponekad se jave vlasnici. Nisu svi toliko neodgovorni. Ali za ovog pitona iz lipnja nismo saznali tko mu je vlasnik.“

Građanima savjetuje da u slučaju nailaska na zmiju ne reagiraju sami, nego nazovu stručne službe: „Treba pozvati nas, treba pozvati Infocentar Grada Zagreba i mi ćemo doći u najkraćem roku i pomoći. Građani najčešće i ne znaju o kojoj se vrsti radi. Nas znaju zvati i zbog sljepića, misle da je to neka zmija, a nije. Iako u Zagrebu imamo i otrovnice, riđovku i poskoka, najčešće se radi o bijelicama i smukovima koji nisu opasni.“ Više doznajte u javljanju Maje Lipovščak Garvanović.