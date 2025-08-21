Prevarena turistica taksistu poslala poruku i otkrila: Na jedan poziv sam se spremna vratiti u Hrvatsku

GORKA VOŽNJA /

Ne stišavaju se reakcije na sramotni čin taksista koji je kilometar vožnje centrom Zagreba naplatio 1506 eura. Iako je prevarenoj turistkinji iz Novog Zelanda novac, nakon tri mjeseca vraćen sve je više onih koji joj se žele ispričati. Iznenađenje najavljuje i ministar turizma koji je osudio postupak taksista i najavio pismo isprike za turistkinju te besplatan smještaj u Zagrebu. A emotivnu reakciju Novozelanđanke donosi reporterka RTL-a Danas Tea Mihanović koja je s njom i danas razgovarala