Stigla promjena vremena: Meteorologinja otkrila što nas čeka za vikend

LJETO PRI KRAJU? /

Meteorologinja Tanja Renko najavila je kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana.

'Promjena je stigla, dinamično vrijeme već smo imali kroz proteklu noć, ali i tijekom današnjeg dana, jačih pljuskova. Možemo očekivati isto još i do kraja dana i u petak prijepodne, no u petak poslijepodne polako smirivanje vremena i vikend koji je pred nama bit će u svakom slučaju i sunčaniji i mirniji te u većini predjela uglavnom suh. Trebam izdvojiti možda u nedjelju pojačanu buru na sjevernom dijelu te nešto niže temperature u unutrašnjosti pa će i noći biti poprilično svježe, dakle temperatura zraka na kopnu bit će nešto niža od uobičajene za doba godine', rekla je.