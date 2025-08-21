Doznajemo kada će Hrvatska opet početi proizvoditi zmijski protuotrov: 'To je realan rok'

Na području Pule tri ugriza zmija u samo pet dana. Liječnici su spašavali sedmogodišnjeg dječaka nakon što ga je na plaži ugrizao poskok, a organi su mu počeli otkazivati.

U pulsku bolnicu sinoć su primljena i dva pacijenta nakon ugriza poskoka. Protuotrova ima dovoljno, ali iz uvoza.

Prema planu zmijski protuotrova trebali bismo ponovno početi proizvoditi krajem iduće godine i to na ovoj lokaciji u Rugvici. Više o tome za RTL Danas otkrio je ravnatelj Imunološkog zavoda Vedran Čardžić.

Je li taj rok početka proizvodnje realan realan?

Ako pogledate ovo što se nalazi iza nas i ako znate da 12. svibnja smo imali otvaranje i polaganje kamena temeljca na livadu gdje nismo imali ništa osim malo skinute trave. Iza se sad već konture naziru. Još ćemo deset mjeseci do završetka tvornice. A nakon toga ovo što ste spomenuli kraj je sljedeće godine, to je rrealan rok kad bi mi cijeli proces trebali mogli pustiti u pogon.

Što će se ovdje sve nalaziti i koliko će ljudi biti zaposleno?

Bit će 25 ljudi zaposleno. Tu će biti cjelokupni dio koji je vezan uz samu finalizaciju proizvodnje. Da bi mogli finalizirati proizvodnju, moramo prije toga napraviti antigen. To se radi u našem biološkom segmentu koji nam je zasad još uvijek u Brezju. Ovdje će biti jedna zgrada, za sad imamo nešto u Brezju. Zasad je sve to malo raštrkane. Moramo sve to uvezati u jednu logičnu priču. Znači, ovdje će biti kraj finalizacije, ali sve ono prethodno moramo napraviti u Brezju, a onda kada bude gotov proizvod, onda ćemo ga još jedno vrijeme analizirati i puštati u promet na našoj staroj lokaciji. Tek kad se sve preseli ovdje, što bi moglo biti kad bude gotov biološki laboratorij od danas negdje godinu i pol, onda ćemo moći reći da se sve odvija.

Posljednji put smo zmijski protuotrov proizveli i prije čak 12 godina, koliko bi nam značilo da se ta proizvodnja nastavila?

To meni zvuči kao retoričko pitanje, jer kad je pitanje šta bi nam značilo da imamo svoj lijek, jasno vam je da ste neovisni o nekome. Mislim, lijekovi su se nabavljali. Mi nismo imali sreću nestašicu. Koliko god to malo izgledalo, ali Ministarstvo se tu dosta uspješno brinulo da imamo dovoljno lijekova i sad ih imamo dovoljno i iz uvoza, ali i kad nabavljate negdje na tržištu, ne možete biti sigurni da nekog strateškog proizvoda će uvijek biti. Ovako ćemo biti sigurni da će to biti za nas, a vjerojatno i za druge.

U cijeni je velika razlika

Bila je velika razlika jer u jednom periodu su bile izuzetno visoke cijene. Dok je još bilo u kunama, cijena jedne ampule na tržištu bila od nešto preko 20.000 kuna, a našeg na listi lijekova 270. Mislim da je tako još uvijek cijena.

Koliko u prosjeku bude na godinu zmijskih ugriza, odskače li ova godina u odnosu na prijašnje?

Prosjek je pedesetak ugriza. Uvijek imate malo odstupanja. Mislim da je ova godina sigurna što se tiče zaštite pučanstva, da ima negdje oko 200 doza koje se pobrinulo Ministarstvo, tako da s te strane nema problema.

Na ovoj lokaciji također će se prerađivati krvna plazma, proizvoditi cjepiva. Kada to možemo očekivati?

Drugi natječaj nam je u tijeku. Kad završi natječaj i kad se potpiše ugovor, kreće gradnja. U prvom je bilo pet godina. Mislim da će na kraju to biti negdje za četiri godine u trenutku potpisivanja ugovora. Virusna cjepiva su malo u ovom trenutku problematična zato što mi ih možemo sutra praktički početi proizvoditi kad bi imali tvornicu, ali to je problem plasmana proizvoda na tržišta svijeta, odnosno odnosno južne Azije. Ali tu se vode pregovori da nađemo strateškog partnera za distribuciju lijeka, dakle po principu ugovorne proizvodnje. Gotovo sam sigurno da ćemo imati dobru vijest što se toga tiče još ove godine.