Šokantne cijene stanova u Splitu: Za 25 kvadrata i do 650 eura mjesečno

Listopad je sve bliže, a studenti koji u Splitu traže stan suočavaju se s cijenama najma koje rastu iznad svih očekivanja. Oglasi u kojima se za 25 kvadrata traži i do 650 eura mjesečno postali su uobičajeni, a mnogima zvuče nestvarno.

„To je prema studentima jako strašno, jako previše. To je recimo za nivo liječnika, a ne studenta. Nemam riječi, jednostavno nemam riječi,“ komentirala je Ivanka iz Splita.

Studenti svjedoče da su se cijene smještaja posljednjih godina poppele do razina koje većina ne može pratiti. „Užasno su skupi. Ja sam, hvala Bogu, imala sreće pa imam gdje biti ovdje, ali znam da se svi žale da se ne može naći čak jednosoban stan ispod 450 eura,“ kaže Josipa, studentica iz Knina.

Mnogim studentima pomažu roditelji, ali značajan broj uz studij mora i raditi kako bi pokrio osnovne troškove. „Jako je teško naći stan u Splitu. Ima par stranica koje objavljuju te stanove, ali cijene su apsurdne, abnormalno velike – posebno za nas koji radimo sezonu i želimo ostati,“ istaknuo je Roko, student iz Zadra. Velika potražnja dodatno gura cijene uvis, jer stanove ne traže samo studenti, nego i brojne mlade obitelji.

Vlasnici agencija priznali: Cijene su rekordne

„Garsonijeru više ne možete naći ispod 500 eura. Jednosobni stanovi su između 600 i 650, dvosobni od 700 do 750, a trosobni 800 eura i više. To su za naš standard stvarno visoke cijene i nadam se da ne bi trebale ići više,“ izjavila je Jasminka Biliškov, vlasnica agencije za nekretnine u Splitu.

U studentskom domu ove će godine boraviti 1.193 studenta. Njih 450 dobit će subvenciju u iznosu od 100 eura, no ukupno se za smještaj treba snaći 1.736 studenata – na otvorenom tržištu privatnog najma.

„Ono što smo mi kao Studentski centar mogli napraviti jest izraditi jedan internetski Oglasnik stanova, gdje studentima nudimo mogućnost pronalaska stanova bez plaćanja agencijske provizije, kao i opciju da pronađu cimera,“ rekao je Marijan Bašić, pomoćnik ravnatelja Studentskog centra Split.

Cijene doma kreću se od 65 do 105 eura mjesečno, dok privatni vlasnici stanova cijene na tržištu mogu određivati kako sami žele.

Iznajmljivači upozoravaju kako Hrvatskoj nedostaju ključni alati za bolju regulaciju tržišta stanova. „Nemamo registar podstanara, odnosno evidenciju o potrebama za podstanarstvom. Nemamo projekte za priuštivo stanovanje i nemamo evidenciju porezne uprave koliko se stanova iznajmljuje u najmu preko firmi, a koliko preko građana,“ kazala je Hana Matić, potpredsjednica Udruge „Spasimo male obiteljske iznajmljivače“.

Do početka akademske godine ostalo je tek nešto više od mjesec dana. Najamnine i dalje rastu, a studentski budžeti već pucaju po šavovima.