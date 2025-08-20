Poljoprivrednici zaprijetili prosvjedom traktorima: 'Ministre, počni raditi ili zbogom'

U Vukovaru su nezadovoljni poljoprivrednici ukazali na svoje probleme i najveći od njih - raspodjelu državnog poljoprivrednog zemljišta. Tvrde da se povjerenstvo za izradu novog zakona o zemljištu nije sastalo 80 dana pa ministru poljoprivrede poručuju ili počni raditi ili zbogom.

Vremena za čekanje nemaju pa su nakon ovog upozorenja poljoprivrednici spremni i traktorima doći u Vukovar. Simbolično u 12 sati i pet minuta, nezadovoljni poljoprivrednici iz Vukovara su uputili poruku.

„Poručujemo našem ministru – ministre počni raditi ili te pozdravljamo sa zbogom.“ kaže Antun Golubović, poljoprivrednik iz Đurića.

Što sa državnim zemljištem?

U hrvatskoj poljoprivredi, kažu, odavno je prošlo pet do 12, problema je mnogo, a najveći od njih je raspodjela državnog poljoprivrednog zemljišta. Tvrde kako rad povjerenstva na novom zakonu o zemljištu još nije počeo iako ga je ministar najavio još 1. lipnja.

„Danas je 20.08. znači 80 dana povjerenstvo se nije sastalo, a mi u 80 dana kada kasnimo u poljoprivredi gubimo jednu proizvodnu godinu.“ kaže Antun Golubović.

Kako ne bi izgubili i svoje farme, neki su poljoprivrednici i traktorima prosvjedovali na ulicama nakon što na natječaju nisu dobili zemlju. „Mi smo učinili što smo mogli, samo evo nažalost kasnije, vidjeli smo da smo izigrani od svih mogućih institucija i jednostavno povukli smo se iako mi ne odustajemo od naših prava, evo danas smo tu.“ kaže Ivan Đurašević, poljoprivrednik iz Nijemaca.

Za državno se zemljište, kažu bore godinama, na natječaje su išli i s konzultantima i sami, ali bez uspjeha. „Ne mogu nikako do zemlje, bila sam u Ministarstvu poljoprivrede, Ministarstvo poljoprivrede kaže da se treba na Općinu obratiti, a Općina kaže da se moram na Ministarstvo poljoprivrede.“ kaže Metka Milošević, poljoprivrednica iz Viljeva.

S druge strane, tvrde, državno se zemljište koristi i nezakonito pa prije raspisivanja novih natječaja traže reviziju dosadašnjih. „Jer mi znamo da se puno zemlje radi u podzakup i ne radi se sukladno ugovorima, to mi imamo točne informacije, ali naša država još ne znam da li je igdje nekoga sklonila iz posjeda iz tog razloga.“ kaže Tomislav Hrvojević, poljoprivrednik iz Podgrađa.

Kritike i zbog borbe protiv svinjske kuge

Nezadovoljni su i načinom borbe protiv afričke svinjske kuge koja je u Hrvatskoj više od dvije godine, unatoč mjerama koje se provode.

„Inspektorica kada je došla, pregledala objekt, papire, sve je bilo odgovarajuće, bio sigurnosne mjere su bile isto u redu i ona je rekla gospodine vaše su svinje zdrave, ali nažalost mi ih, kaže, moramo ubiti.“ kaže Lazar Bertić, poljoprivrednik iz Jagodnjaka.

Okupljeni poljoprivrednici tvrde da iza njih ne stoji politika, ali za situaciju u poljoprivredi odgovornom smatraju politiku. „Jedna vesela družina iz grada Vukovara drži ministarstvo poljoprivrede i poljoprivredu kao taoca, kao svoj nekakav plijen i jednostavno bavi se nekakvim drugim problemima koji su manje bitni“, kaže Antun Golubović. Danas su kažu poslali poruku upozorenja, a drugi puta u Vukovar su poručuju - spremni doći i na prosvjed traktorima.

Iz Ministarstva poljoprivrede pak odgovaraju kako nije istina da se ne radi na donošenju novog zakona o poljoprivrednom zemljištu. No na naš upit potvrđuju da sjednica Povjerenstva nije održana, ali jesu radni sastanci s predstavnicima županija na kojima su razmotreni dostavljeni prijedlozi.

Dodaju i da će se prva sjednica Povjerenstva održati početkom rujna i da će nacrt Zakona na Vladi biti krajem ožujka iduće godine.