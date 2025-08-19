Od 1919 eutanaziranih svinja odšteta stiže za samo 209: Stočari u Baranji ostali bez ičega

Gotovo 2000 svinja u Općini Jagodnjak eutanazirano je zbog pojave afričke svinjske kuge. Tako su sva domaćinstva u ovom selu ostala bez ijedne svinje, a dobar dio njih i bez ikakvih prihoda, javlja SiB.hr.

Naredbom o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj između ostalog primarnim proizvođačima u propisanim slučajevima nije dozvoljeno ponovno uvoditi svinje na objekt u razdoblju do godine dana.

Naređene mjere nužne su kako bi se suzbila afrička svinjska kuga, no istovremeno dovode do nemogućnosti poslovanja objekata u kojima je potvrđena afrička svinjska kuga i provedene mjere kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge.

“Primarni proizvođači u sektoru svinjogojstva nisu u mogućnosti baviti se proizvodnjom tijekom trajanja nemogućnosti držanja te nisu u mogućnosti ostvarivati prihode od svinjogojske proizvodnje. Potpora iz programa namijenjena je proizvođačima (uzgajivačima) na čijim objektima je provedeno usmrćivanje svinja za razdoblje nemogućnosti bavljenja svinjogojskom proizvodnjom. Kako bi mogli provesti repopulaciju isti su u obvezi značajno podignuti uvjete biosigurnosti na svojim objektima te biti educirani i upoznati s propisanim obvezama vezanim uz držanje domaćih životinja”, stoji u odluci Ministarstva poljoprivrede iz 2024. godine.

Dodjele potpore

Cilj programa Vlade je dodjela potpore za izostanak prihoda zbog nemogućnosti bavljenja svinjogojskom proizvodnjom uslijed naređenih mjera koje su na snazi zbog kontrole i suzbijanja afričke svinjske kuge sukladno relevantnim regulativama i mjerama kontrole bolesti.

Jedna od najpogođenijih općina zasigurno je Jagodnjak u kojem je pravo na potporu ostvarilo 29 gospodarstava dok je na njih 144 obavljena eutanazija. Od ukupno 1919 eutanaziranih svinja pravo na potporu imaju pak za 209 svinja, od čega 140 tovljenika, a 69 je rasplodnih životinja.

Na 97 gospodarstava utvrđene su prilikom eutanazije i nesukladnosti u odnosu na propisane mjere, najčešće zbog neprijavljivanja brojnog stanja, neprovođenja biosigurnosnih mjera na objektu, te infrastrukturnih nedostataka na objektima, a na 47 gospodarstava nije bilo utvrđenih nepravilnosti.

Tada je rečeno kako će pravo na potpore ostvariti samo oni koji ispunjavaju sve uvjete za isto, a nije poznato radi li se o konačnom popisu ili će se isti još dopunjavati. Jagodnjak je inače poznat kao selo kulena i selo u kojem se održava jedna od najpoznatijih kulenijada u Slavoniji i Baranji, a ista će vjerovatno ove sezone u potpunosti izostati.

