Hoćemo li na jesen ostati bez mesa ili ga skuplje plaćati? 'Pocrkati ćemo svi od gladi'

Umjesto na paši, ovce će noć provesti u zatvorenom kako se ne bi zarazile jer bolest plavog jezika stigla je u Istru. Iako je vijest potvrđena jučer, bolest je stigla prije 40 dana, kažu uzgajivači, ali je službama trebalo dulje da otkriju o čemu je riječ.

"Uglavnom kako je to kod više uzgajivača se počelo pojavljivati onda smo digli neku uzbunu – neka se to šalje na analizu, jer to jednostavno nije moguće da se kod više uzgajivača odjednom događaju ti simptomi", objašnjava predsjednik Udruge uzgajivača istarske ovce Vedran Macan.

A dosad ih je, kaže, u Istri uginulo oko 60. Uginuća bi, objašnjava, bilo i više da uzgajivači nisu uzeli stvari u svoje ruke.

Bolest stigla na osam gospodarstava

U Ministarstvu kažu kako s točnim brojkama uginulih životinja ne raspolažu no kako znaju da je bolest potvrđena na osam gospodarstava u Istri. Pićan, Cerovlje, Karojba, Žminj i Grad Pazin istarska su žarišta bolesti, a plavi jezik potvrđen je i u općini Vrbnik na otoku Krku. Riječ je o serotipu 8, a Ministarstvo uzgajivače moli da se drže mjera.

"U objektima u županijama gdje se pojavila bolest plavog jezika da provedu dezinsekciju svojih objekata, da stave mreže na prozore, odnosno da zaštite životinje od ulazaka tih komaraca koji prenose bolest", apelirao je državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Ivan Matijević i dodao: "Dobra je vijest, kažu veterinari - što se bolest ne prenosi sa životinje na životinju, pa unutar stada može oboljeti samo jedna. S obzirom na epidemiološku situaciju u stočarstvu, kuga prazni slavonske svinjce, bedrenica pašnjake u Zagori, a plavi se jezik širi Istrom, sve bi se to moglo odraziti i na potrošače".

Što će biti s mesom?

"Potrošači ionako svoju potrošnju podmiruju iz uvoza tako da tu ne očekujem neke veće promjene, možda u narednih mjesec – dva dana dođe do promjene u strukturi potrošnje mesa. Nitko ne voli jesti meso gdje je bila bedrenica ili afrička svinjska kuga nego će više trošiti perad", komentira Ivo Grgić s Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Uvoz na koji se oslanjamo, muči uzgajivače. Od koronakrize, kažu, nismo naučili ništa.

"Zaboravili smo da smo ostali bez kvasca i nekih osnovnih artikala. Sad ulažemo u obranu, ali zapitajte se ako i dođe do nekog rata - kad će nam trebati obrana – koga će to oružje braniti – mi ćemo svi pocrkati od gladi", zaključuje Macan.

U ime uzgajivača istarske ovce moli i jedinice lokalne samouprave da organiziraju dodatna tretiranja komaraca, posebice na onim područjima gdje je bolest otkrivena, kako bi se smanjilo brojno stanje komaraca koji su jedini prijenosnici ove bolesti.