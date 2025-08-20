Stiže žestoka promjena vremena, meteorolog: 'Mogući su scenariji kao u Splitu'

Nakon trećeg toplinskog vala dolazi do drastične promjene vremena. Od sutra kreće pogoršanje vremena s južinom, a još se večeras može očekivati jače grmljavinsko nevrijeme i obilnija količina kiše. Stiže nam vlažan i nestabilan zrak, a bit će i vjetrovito.

RTL-ov prognostičar Dorian Ribarić otkrio je što možemo sve očekivati i gdje će biti najgore.

Što nas sve očekuje do kraja dana?

Danas su bili samo ostaci grmljavinskog sustava koji je jutros. U stvari se premješta preko Istre i Kvarnera. Jedan kolega je baš dobro rekao, to ustvari prethodnica prave promjene vremena koja nas očekuje tijekom iduće noći i osobito sutrašnjeg cijelog dana.

Za sutra je oglašeno opasno vrijeme - gdje će biti najgore, što možemo očekivati i do kad će sve trajati?

Taj prvi dio dana će biti izuzetno opasan. Dakle, najviši stupanj upozorenja je izdan za područje sjevernog Jadrana. Tamo može biti obilnije količine kiše praćene olujnim udarima vjetra, što jakog juga koji onda naglo okreće i na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Osobito je to neugodno za pomorce, dok u unutrašnjosti Istre i Kvarnera može biti bujičnih urbanih poplava. Zatim prelazimo na drugi dio dana. Onda još uvijek je vruće i sparno biti i u Dalmaciji i Slavoniji, a to su idealni uvjeti kada dolazi taj vlažan zrak za razvoj jačih grmljavinskih nevremena. Ona se onako sporadično očekuju po Dalmaciji. Dakle, moguć je ponegdje onako scenarij one jake oluje kakvu smo imali prošlog mjeseca u Splitu. Kasnije navečer slično se događa u Slavoniji. Tu će najveći problem predstavljati vjetar uz to, te nestabilnosti i te jake pljuskove.

Znači li ova promjena i kraj ljeta, odnosno lijepog i vrućeg vremena ili će ljetnih prilika još biti?

Pa i klimatološki, u stvari, nakon Velike Gospe imamo nekakav pad temperature, tako da je to uvriježeno mišljenje i točno, ali da nakon ove promjene stvarno će biti svježije od uobičajenog do kraja kolovoza. Osobito na kopnu, Bit će manje toplo temperature 24, 25 na Jadranu. Ipak, još uvijek ostaje vrlo toplo. Bit će i ugodno za spavanje, a slijedi nam, čini se, rujan koji bi mogao ipak biti nešto mirniji. Inače je rujan jedan od najbitnijih mjeseci u godini i nešto rjeđa kiša, rjeđi su pljuskovi, tako da vjerujem da će mnogi uživati u moru.