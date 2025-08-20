Pogledajte što je zahvatilo Istru: RTL-ov prognostičar otkrio što slijedi večeras

Grmljavinski sustav sa više tisuća munja u posljednjih nekoliko sati zahvaća Istru. Jačih pljuskova praćenih grmljavinom pa i nevera će zatim biti i na Kvarneru. DHMZ je izdao narančasto upozorenje za to područje.

Očekuju se lokalno obilniji pljuskovi s grmljavinom i olujnim vjetrom. Moguće su urbane i bujične poplave.

Foto: Dhmz

Pogoršanje na kraju dana

"Nakon ovog pogoršanja, u drugom dijelu dana privremeno smirivanje vremenskih prilika na sjevernom Jadranu, no kraj dana donosi još opasnije vremenske prilike", najavio je RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić i nadodao:

"Stići će novi pa i potencijalno još izraženiji val nestabilnosti u kasnijim večernjim satima, ponovno na istarskom i širem riječkom području pri čemu je moguće i jače grmljavinsko nevrijeme. Dakle, prolazno olujni udari vjetra, tuča, lokalno obilna kiša."

