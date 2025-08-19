Zagrebački taksist naplatio vožnju 1506 eura! Oderao strankinju, no njegovo ime odavno je poznato

Početkom lipnja javila nam se Vukovarka koja se šokirala kada je vožnju taksijem od Glavnog kolodvora u Zagrebu do naselja Prečko, ili oko sedam kilometara, platila vrtoglavih 110 eura. Riječ je bila o taksistu Ivanu Madžaru koji je s nama razgovarao i potvrdio da se vožnja po toj cijeni dogodila i rekao da je zapravo gospođa dobro prošla jer je stvarna cijena, prema tarifama koje je istaknuo na cjeniku u taksiju, trebala biti i 250 do 300 eura!

Sada priča s istim taksistom postaje još nevjerojatnija.

Naime, Jutarnji list objavio je priču Novozelanđanki koja je krajem svibnja također bila u Zagrebu te za vrlo kratku vožnju po središtu Zagreba Ivanu Madžaru platila vožnju suludih 1506 eura!

Riječ je o Carol Cowan koja je bila na proputovanju Europom, vlakom je stigla u Zagreb na glavnom kolodvoru pozdravio ju je taksist s "Hellou" i naglasio da prima samo gotovinu. Carol je imala 65 eura i trebala je vožnju do obližnje Frankopanske.

Uskoro je tijekom vožnje vidjela na taksimetru cifru od 85 eura te zamolila da je pusti van jer nema toliko novca. Taksist ju je pitao ima li karticu, da će zvati svog "šefa" koji je donijeti uređaj za kartice.

Počela je plakati

"Kad smo stigli u Frankopansku ulicu, taksimetar je pokazivao 185, a ja sam plakala. Zatim je rekao da će mi dati popust i naplatiti 'samo' 150 eura. Nisam vidjela dolazak drugog automobila, ali čula sam kako razgovaraju, a zatim je moj vozač stavio uređaj za kartice ispred mog lica i rekao: ‘150, u redu?‘ Na ekranu je pisalo 150 i rekla sam - u redu", prepričala je.

Sve je potvrdila PIN-om, kaže da račun nije dobila, taksist je vratio karticu i dodao uređaj kroz prozor, a drugi automobil je otišao.

Posumnjala je i provjerila svoj račun - na Visa kartici vidjela je da je "Ivan Madžar Taxi" naplatio 1506 eura!

Jutarnji list objavio je da je Carol bila potpuno shrvana, otišla je na policiju ali bez računa nije mogla ništa. Bila je u šoku, otkazala putovanje, kupila kartu za Novi Zeland.

"Te sam noći sve otkazala - putovanja, smještaj i turu po Grčkoj - i rezervirala povratni let. Napustila sam Zagreb 28. svibnja.", rekla je. Ovo joj je navodno bilo prvo putovanje nakon što je 10 godina njegovala bolesnog muža, kojeg je izgubila prošle godine.

Madžar ima drugu verziju priče: 'Nisam ja'

Ivan Madžar ima drugačiju verziju. Kaže, nije je on vozio nego drugi taksist koji nije imao uređaj za kartice, da je on nazvao i pitao može li posuditi svoj. "Padala je kiša, nisam gledao što čovjek upisuje u aparat - rekao je, tvrdeći da nije znao da se radi o tako visokom iznosu", rekao je. Kaže da ga policija nije kontaktirala.

Novozelanđanka je sve prijavila hrvatskoj ambasadi u Novom Zelandu koja je najavila da će sve prijaviti Poreznoj upravi jer nije izdao račun.

Podsjetimo, na net.hr-u prvi smo objavili priču sa zagrebačkim taksistom Ivanom Madžarom kada je vožnju od Glavnog kolodvora do naselja Prečko naplatio visokih 110 eura. Putnica je bila učiteljica iz Vukovara koja je išla na studijsko putovanje, u Zagrebu je otišla do kolegice kako bi zajedno nastavile putovanje. Kako bi brže stigla do kolegice, sjela je u taksi i na kraju vožnje taksisti dala 110 eura.

"Oči su mi ispale, je li ovo realno? Nisam mogla vjerovati, pitanja su krenula – kako, molim, zašto?", rekla nam je. Na vlak za Zagreb sjela je u Vinkovcima, povratnu kartu platila je 30 eura.

I prtljaga 10 eura

Taksist Ivan Madžar joj je pokazao cjenik, malu plastificiranu ceduljicu na kojoj je izlistao svoje tarife. A one su tada izgledale ovako: start – 10 eura, kilometar vožnje 20 eura. Sitnim slovima na dnu pisalo je da je prtljaga 10 eura. A onda i ova poruka: "Postoji mogućnost nagodbe cijene!".

Na istom cjeniku bile su pobrojane i cijene i za još nekoliko tarifa u kojima je kilometar vožnje bio 30 eura,ali je bila tarifa u kojoj je kilometar bio 35 eura.

U redakciji net.hr dobili smo uvid u račun ove Vukovarke, polazište i odredište bili su isti - odnosno ulica u Prečkom. Nije bilo navedeno da je krenula s Glavnog kolodvora. Naša sugovornica tada je dobila račun, vozač je šokiranoj Vukovarki ostavio broj telefona, dao joj da poslika cjenik ako ima kakve nedoumice.

'Ministarstvo je dozvolilo'

Nazvali smo tada Ivana Madžara, rekao je: "Gospođa je dobila račun, doslovno moje ime i prezime sa žigom, broj telefona, i poslikala je cjenik koji je apsolutno utemeljen na zakonu. Ministarstvo prometa dozvolilo je otvorene cijene i svaki privatnik ih ima ima pravo samostalno formirati. Vožnja gospođe bila je oko šest kilometara, sedam u vrh glave. Račun je pravovaljan i utemeljen, s mojim imenom i prezimenom, žigom. Imam završenu višu prometnu školu, visoku D kategoriju vozača, u praksi sam punih devet godina kao taksist, plaćam mirovinsko i zdravstveno".

Komentirao je i svoje cijene.

"Ovakve cijene su posljedica općeg kaosa u taksi servisu. Ministarstvo prometa dozvolilo je na razini Hrvatske neograničen broj dozvola i slobodne cijene. Na taksi stajalištu kojem ja gravitiram voze i pravomoćno osuđeni ljudi koji su pritvor proveli u psihijatrijskim ustanovama i koji gutaju tablete, s Nepalcima, Filipincima, domaćicama – ljudima koji nemaju nikakve veze sa životom. Cijene od nekoliko eura za taksi su besmislene. Cijena treba biti regulirana zakonski na razini Grada Zagreba i drugih lokalnih zajednica. Ali lokalne zajednice to nisu učinile, dozvoljeno je svakome privatniku da određuje svoje cijene", rekao nam je Madžar.

A onda je komentirao i 110 eura koje je naplatio našoj čitateljici za relaciju, kako je sam naveo, od najviše sedam kilometara.

"Gospođu bi ta relacija koštala 250 do 300 eura, što sam izbjegao u svakom slučaju", dodatno nas je šokirao.

Na pitanje da je naša čitateljica došla iz Vinkovaca do Zagreba, platila 30 eura vlak, te je li to ipak previše koliko naplaćuje, bio je tada odrješit: "Nema to veze, cijene su za sve iste, i za mog brata i sestru. Dao sam gospođi cjenik, dao da slika, da ima uvid – to nije prevara jer stojim iza toga imenom i prezimenom. Da sam po cjeniku naplatio, bilo bi 250 eura, ali ja iz humanih razloga nisam htio odrediti tu cijenu, nego sam dao najpovoljniju koju sam mogao i to je 110 eura, što je čisto prihvatljivo", nastavio je.

Nastavio je da bi zapravo trebao voziti po tim (višim) cijenama jer mu je to službeni cjenik.

Tada smo zatražili i komentar Državnog inspektorata koji je odgovorio da je prema Zakonu o zaštiti potrošača propisano da trgovac mora jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti iznos maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda koju pruža te da cijenu samostalno određuje prijevoznik, pa po tome onda nema ni ograničenja koju će cijenu taksisti staviti za svoju uslugu.