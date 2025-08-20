ODUZELI MU IH /

Izgledaju kao normalni keksi, zar ne? I policiji su bili primamljivi, ali iz drugih razloga

Izgledaju kao normalni keksi, zar ne? I policiji su bili primamljivi, ali iz drugih razloga
Foto: Pu Brodsko-posavska

Prilikom kontrole, policajci su kod 24-godišnjeg putnika (državljanina Bosne i Hercegovine) pronašli dva keksa za koje su posumnjali da se u njihovu sastavu nalazi THC

20.8.2025.
12:36
Lara Horvat
Pu Brodsko-posavska
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Na izlaznoj graničnoj kontroli graničnog prijelaza Slavonski Šamac 19. kolovoza u noćnim satima granična je policija provela kontrolu nad autobusom bosansko-hercegovačkih registracija. Kroz kontrolu su prošli vozač, prtljaga i putnici.  

Prilikom kontrole, policajci su kod 24-godišnjeg putnika (državljanina Bosne i Hercegovine) pronašli dva keksa za koje su posumnjali da se u njihovu sastavu nalazi THC.

Kriminalističkim istraživanjem je potvrđena sumnja policajaca te su od osumnjičenika oduzeta dva keksa težine 133,3 grama. 24-godišnjaku je uručen prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga.

POGLEDAJTE VIDEO: U školi pušio e-cigaretu s THC-om, onesvijestio se i završio u bolnici. Stručnjak upozorava: 'Izgleda bezazleno, ali...'

Granična KontrolaGranicna PolicijaThcDržavljanin Bih
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ODUZELI MU IH /
Izgledaju kao normalni keksi, zar ne? I policiji su bili primamljivi, ali iz drugih razloga