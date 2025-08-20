POPALJENI ALARMI /

DHMZ izdao izvanredno upozorenje: Oluje, poplave i pijavice prijete Hrvatskoj!

Atmosfera će iznad naše zemlje biti vrlo nestabilna te uz naoblačenje i jačanje jugozapadnog vjetra, na Jadranu i juga koje će biti jako, ponegdje moguće i olujno

20.8.2025.
11:44
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Dhmz
Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je upozorenje na promjenu vremena koja je pred nama.

Nakon prošlotjedne vrućine, zatim i premještanja hladne fronte preko naših krajeva u nedjelju, početak ovog tjedna bio je u znaku stabilnog i manje vrućeg vremena. No, stabilizacija vremena neće potrajati jer će već danas, 20. kolovoza, te osobito tijekom četvrtka i petka (21. i 22. kolovoza 2025.), ponovno biti kiše i pljuskova s grmljavinom, lokalno i grmljavinskih nevremena.

Sinoptička situacija

Termobarička dolina nad zapadnom Europom, u sklopu koje se nalazi i visinska ciklona, spuštat će se u Sredozemlje i tijekom petka premještati se preko Hrvatske. Na prednjoj strani te doline u jugozapadnom strujanju nad naše krajeve pristiže vlažan i ujedno nestabilan zrak, upozorava DHMZ.

U prizemnom polju tlaka ciklona će se iz Sredozemnog mora premjestiti u četvrtak nad sjever Italije i sjeverni Jadran te potom nastaviti put preko naših krajeva dalje na sjeveroistok u petak, 22. kolovoza, kada će se od sjevera preko naših područja premjestiti hladna fronta s kojom će stići malo hladniji zrak.

DHMZ izdao izvanredno upozorenje: Oluje, poplave i pijavice prijete Hrvatskoj!
Foto: Dhmz

U takvim okolnostima atmosfera će iznad naše zemlje biti vrlo nestabilna te uz naoblačenje i jačanje jugozapadnog vjetra, na Jadranu i juga koje će biti jako, ponegdje moguće i olujno, treba računati i na izražene pljuskove s grmljavinom te lokalno i na grmljavinska nevremena. Njih će najprije biti na sjevernom Jadranu, već tijekom srijede, a u četvrtak i petak i drugdje.

Moguća je pritom lokalno obilna oborina uz pojavu urbanih i bujičnih poplava, ponajprije na području sjevernog Jadrana te ponegdje u Dalmaciji i u Gorskoj Hrvatskoj.

DHMZ izdao izvanredno upozorenje: Oluje, poplave i pijavice prijete Hrvatskoj!
Foto: Dhmz

Jugo će na moru nerijetko biti jako, moguće i olujno, a i jaki pljuskovi bit će mjestimice praćeni olujnim vjetrom (Slika 3.), ne samo na obali već i u unutrašnjosti. Nije isključena mjestimice i tuča, a na moru je povećana vjerojatnost za pojavu pijavica.

DHMZ izdao izvanredno upozorenje: Oluje, poplave i pijavice prijete Hrvatskoj!
Foto: Dhmz

S pritjecanjem hladnijeg zraka u petak će zapuhati sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na sjevernom Jadranu bura, no i dalje će biti nestabilno uz pljuskove i grmljavinu. Temperatura zraka će se sniziti, osobito u unutrašnjosti.

Pratiti upozorenja na opasne vremenske pojave

S obzirom na vrlo nestabilne vremenske uvjete te razmjerno veliku vjerojatnost pojave lokalnih grmljavinskih nevremena uz olujan vjetar i obilnu kišu, potrebno je biti na oprezu.

"Savjetuje se redovito praćenje prognoza i upozorenja na opasne vremenske pojave na našim mrežnim stranicama, meteo.hr koje se redovito ažuriraju u skladu s vremenskom i hidrološkom situacijom i prognostičkim materijalima", objavio je DHMZ.

