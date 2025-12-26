Severina raznježila Instagram: Objavila fotke sina i majke i poručila što joj znači obitelj

Severina (53), jedna od najpoznatijih hrvatskih pjevačica, raznježila je pratitelje na Instagramu objavom u kojoj je pokazala rijetke, intimne trenutke iz privatnog života. U središtu fotografija nalaze se njezin sin Aleksandar (12) i majka Ana, koji, kako je poručila, svakodnevno ispunjavaju njezin život srećom.

Uz niz fotografija snimljenih u toploj, blagdanskoj atmosferi, Severina je podijelila i osobnu poruku: „Svaki moj dan oni oboje osmijehom, zbog toga znam da u drvo pokucam…“. Objavom je pokazala koliko joj obitelj znači, osobito u trenucima kada je daleko od pozornice i javnih nastupa.

Fotografije otkrivaju opuštene trenutke provedene u krugu najbližih, a obožavatelji su u komentarima istaknuli kako pjevačica zrači posebnom smirenošću i srećom kada je sa sinom i majkom. Brojne poruke podrške i čestitke brzo su preplavile objavu.

Posljednji Božić u sadašnjem stanu

U jednoj od ranijih objava Severina je otkrila i da joj je ovo posljednji Božić u sadašnjem stanu, što je iznenadilo mnoge pratitelje. Iako nije otkrila razloge preseljenja niti gdje će nastaviti živjeti, jasno je koliko je emotivno vezana uz prostor koji uskoro napušta.

Podsjećamo, na Badnjak je pjevačica posvetila dirljivu objavu majci Ani, koju javnost rijetko ima priliku vidjeti. „Gdje je mama, tu je dom. Jedan nama poseban Badnji dan“, napisala je Severina, a fotografije su u kratkom roku prikupile tisuće lajkova i komentara.

