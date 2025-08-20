Gori na jugu Hrvatske! Digli kanadere, buktinja se proširila iz BiH

Šumski požar iz Bosne i Hercegovine u srijedu ujutro proširio se prema mjestu Trnovica u Dubrovačkom primorju. Kako donosi Dubrovački dnevnik, planulo je iznad iznad Trnovice, a u pomoć su stigla dva kanadera.

Foto: Dubrovački Dnevnik

"Vatrogasci su na terenu, a stiže i Interventna vatrogasna postrojba. Na terenu će biti 30 vatrogasaca i sedam vozila. Najvažnije je da ne 'prebaci' put od Trnovice prema Drijenu. Vjetra nema i za sad to uspješno rješavamo, penjemo se i jednu stranu gasimo. S bosansko-hercegovačke strane vidi se dim koji dolazi iz područja Ravnog", pojasnio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.

Foto: Dubrovački Dnevnik

Rekao je da se očekuje i pomoć kanadera.

Na intervenciju su stigli JVP Dubrovačko primorje s četiri vozila i 12 vatrogasaca, DVD Slano s jednim vozilom i pet vatrogasaca DVD Majkovi s jednim vozilom i dva vatrogasca te DVIP Dubrovnik sa četiri vozila i 12 vatrogasaca.

POGLEDAJTE VIDEO