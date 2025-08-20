Dječaka (7) u Istri na plaži ugrizao poskok! Otkazivali mu organi, spašavali mu život

Sedmogodišnjeg dječaka je blizu plaže u Istri ugrizao poskok te su mu počeli otkazivati organi.

Sve se dogodilo 15. kolovoza. Iz KBC-a Rijeka otkrili su nam detalje dramatičnog spašavanja dječaka kojeg su prvo zaprimili u pulsku bolnicu, a onda je helikopterom prebačen u Rijeku.

"Dijete stradalo od ugriza zmije u blizini plaže u Istri zaprimljeno je u KBC Rijeka iz Opće bolnice Pula 15. kolovoza 2025. (na blagdan Velike Gospe) dogovornim žurnim premještajem obavljenim helikopterskim letom HHMS-a. Iznimno teško opće stanje s urušajem više organskih sustava uspješno je terapijski zbrinuto primjenom antiviperinog seruma i indiciranim mjerama intenzivnog liječenja koje su u izvjesnim razdoblju obuhvaćale i potrebu za mehaničkom potporom disanju", potvrdili su nam iz riječkog KBC-a.

Nasreću, dječak se oporavio te je s odjela Intezivne njege prebačen na Kliniku za pedijatriju.

"Ipak, zahvaljujući pravodobnoj i sveobuhvatnoj, vrlo kompleksnoj medicinskoj skrbi provedenoj na najvišoj razini stručnosti i unutar optimalnog vremena, u daljnjem smo tijeku pratili značajan i brz oporavak vitalnih parametara kao i oporavak općeg stanja djeteta. Uskoro je utvrđen i prestanak postojanja mogućih okolnosti životne ugroze. Sukladno ovakvom pozitivnom tijeku, dijete je u utorak, 19. kolovoza, premješteno s Klinike za pedijatriju na čijem je Odjelu intenzivne skrbi liječeno, na Kliniku za dječju kirurgiju KBC-a Rijeka gdje se sada nastavlja liječenje i oporavak pod nadzorom multidisciplinarnog tima stručnjaka", objasnio je ravnatelj KBC-a Rijeka prof. dr. Alen Ružić.

Upozorili su da je ovaj nesretni slučaj na kratko ugrozio život mališana te da on upućuje na potrebu za oprezom i pažnjom tijekom aktivnosti na otvorenom. "Sretnim raspletom i vraćenim dječjim osmijehom pokazuju pozitivne strane našeg zdravstvenog sustava. Nažalost, upravo te neupitno sjajne aspekte danas smo sve češće skloni zanemariti ili negirati. Vrhunski i predani profesionalci u zdravstvu, suradnja i koordinacija među ustanovama, sigurnost za pojedinca i cijelu zajednicu koju donose najmoderniji centri poput nove bolnice za ženu i dijete KBC-a Rijeka na Sušaku, inače najveće investicije Vlade RH u nacionalno zdravstvo, što je po opremi, kadrovima i znanju na razini vodećih EU sveučilišnih centara, samo su neke od tih pozitivnih strana naše opće društvene kvalitete i sigurnosti o kojima ponekad ipak valja progovoriti", poručio je ravnatelj KBC-a Rijeka Ružić.

