Objavili koliko nam je prosječna plaća, može li se od toga živjeti?

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za lipanj 2025. iznosila je 1444 eura, što je nominalno niže za 0,5 posto, a realno za 0,7posto u odnosu na svibanj, objavio je Državni zavod za statistiku.

"Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama bila je 2008 eura, što je nominalno niže za 0,5 posto a realno za 0,7% u odnosu na svibanj", naveli su.

Ako se usporedi s lipnjem prošle godine, neto plaće su više za 9,8 posto, a realno za 5,9 posto. Prosječna mjesečna bruto plaća nominalno je viša za 10,4 posto, a realno za 6,5 posto.

Najviša prosječna plaća p isplaćena je u djelatnosti Zračni prijevoz, u iznosu od 2 279 eura, a najniža u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 926 eura.

Medijalna neto plaća za lipanj 2025. iznosila je 1233 eura, to je matematički prosjek svih plaća, a to je u odnosu na svibanj 2025. niže za 0,2 posto, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 11,5 posto. Medijalna bruto plaća za lipanj 2025. iznosila je 1683 eura, što je u odnosu na svibanj 2025. niže za 0,2 posto, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 12,3 posto.

POGLEDAJTE VIDEO Čak 1200 eura za 50 kvadrata? Našli smo najjeftinije i najskuplje stanove u najmu