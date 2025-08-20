TKO ZARAĐUJE NAJVIŠE /

Objavili koliko nam je prosječna plaća, može li se od toga živjeti?

Foto: Rtl Danas

Državni zavod za statistiku usporedio je plaće iz lipnja s mjesecom prije, ali i istim mjesecom lani

20.8.2025.
12:33
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Rtl Danas
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za lipanj 2025. iznosila je 1444 eura, što je nominalno niže za 0,5 posto, a realno za 0,7posto u odnosu na svibanj, objavio je Državni zavod za statistiku.

"Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama bila je 2008 eura, što je nominalno niže za 0,5 posto a realno za 0,7% u odnosu na svibanj", naveli su.

Ako se usporedi s lipnjem prošle godine, neto plaće su više za 9,8 posto, a realno za 5,9 posto. Prosječna mjesečna bruto plaća nominalno je viša za 10,4 posto, a realno za 6,5 posto.

Najviša prosječna plaća p isplaćena je u djelatnosti Zračni prijevoz, u iznosu od 2 279 eura, a najniža u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 926 eura.

Medijalna neto plaća za lipanj 2025. iznosila je 1233 eura, to je matematički prosjek svih plaća, a to je u odnosu na svibanj 2025. niže za 0,2 posto, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 11,5 posto. Medijalna bruto plaća za lipanj 2025. iznosila je 1683 eura, što je u odnosu na svibanj 2025. niže za 0,2 posto, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 12,3 posto.

