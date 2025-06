Taksist iz Zagreba naplatio 110 eura za 7 kilometara: 'Prava cijena je 250-300 eura!'

Javila nam se Vukovarka koja se u srijedu šokirala kad je vlakom stigla u Zagreb. Na Glavnom kolodvoru sjela je u taksi i za desetak kilometara vožnje iskeširala 110 eura!

"Oči su mi ispale, je li ovo realno? Nisam mogla vjerovati, pitanja su krenula – kako, molim, zašto?", govori nam uznemireno.

Priča nam da joj se žurilo, trebala je s kolegicom nastaviti dalje na studijsko putovanje i zato je sjela u prvi slobodan taksi. Ni u primisli nije imala ideju da će toliko platiti vožnju od dvadesetak minuta ili petnaestak kilometara do naselja Prečko. Pokazala nam je račun koji je dobila od vozača – na njemu se vidi da je vožnju zaista toliko i naplatio, a samo je prtljagu naplatio 10 eura.

"A kartu od Vinkovaca do Zagreba platila sam 30 eura i to povratnu!" – nije mogla sakriti koliko je bila izbezumljena.

Taksist joj je pokazao svoj cjenik, malu plastificiranu ceduljicu na kojoj je izlistao svoje tarife. A one izgledaju ovako: start – 10 eura, kilometar vožnje 20 eura. Sitnim slovima na dnu pisalo je da je prtljaga 10 eura. A onda i ova poruka: "Postoji mogućnost nagodbe cijene!".

Na istom cjeniku pobrojane su cijene i za još nekoliko tarifa u kojima je kilometar vožnje 30 eura, a ima i tarifa u kojoj je kilometar 35 eura.

Naša sugovornica bila je gotovo očajna: "Na studijskom sam putovanju i zamoljena sam da pripazim na troškove, naravno da biram najpovoljniju opciju putovanja – i onda ovo. Iskreno, ne znam kako ću taj račun predočiti", govori nam.

Zanimljivo je i to da na računu piše da su polazna točka i odredište isti – odnosno ulica u naselju Prečko. Na njemu uopće ne stoji da je vožnja krenula od Glavnog kolodvora.

Kaže nam da je dobila račun, da je vozač čak ostavio svoj broj mobitela, dao joj da poslika cjenik ako ima kakve nedoumice.

'Privatnici imaju pravo na svoje cijene'

Nazvali smo taksistu Ivana Madžara koji je našoj čitateljici ostavio mobitel i podatke te je prihvatio razgovor.

"Gospođa je dobila račun, doslovno moje ime i prezime sa žigom, broj telefona, i poslikala je cjenik koji je apsolutno utemeljen na zakonu. Ministarstvo prometa dozvolilo je otvorene cijene i svaki privatnik ih ima ima pravo samostalno formirati. Vožnja gospođe bila je oko šest kilometara, sedam u vrh glave. Račun je pravovaljan i utemeljen, s mojim imenom i prezimenom, žigom. Imam završenu višu prometnu školu, visoku D kategoriju vozača, u praksi sam punih devet godina kao taksist, plaćam mirovinsko i zdravstveno", rekao je.

Potom je otvorio razgovor na drugu stranu i pokušao objasniti svoj cjenik.

"Ovakve cijene su posljedica općeg kaosa u taksi servisu. Ministarstvo prometa dozvolilo je na razini Hrvatske neograničen broj dozvola i slobodne cijene. Na taksi stajalištu kojem ja gravitiram voze i pravomoćno osuđeni ljudi koji su pritvor proveli u psihijatrijskim ustanovama i koji gutaju tablete, s Nepalcima, Filipincima, domaćicama – ljudima koji nemaju nikakve veze sa životom. Cijene od nekoliko eura za taksi su besmislene. Cijena treba biti regulirana zakonski na razini Grada Zagreba i drugih lokalnih zajednica. Ali lokalne zajednice to nisu učinile, dozvoljeno je svakome privatniku da određuje svoje cijene", rekao nam je Madržar.

'Trebao san naplatiti 250 do 300 eura'

A onda je komentirao i 110 eura koje je naplatio našoj čitateljici za relaciju, kako je sam naveo, od najviše sedam kilometara.

"Gospođu bi ta relacija koštala 250 do 300 eura, što sam izbjegao u svakom slučaju", dodatno nas je šokirao.

Na pitanje da je naša čitateljica došla iz Vinkovaca do Zagreba, platila 30 eura vlak, te je li to ipak previše koliko naplaćuje, bio je odrješit: "Nema to veze, cijene su za sve iste, i za mog brata i sestru. Dao sam gospođi cjenik, dao da slika, da ima uvid – to nije prevara jer stojim iza toga imenom i prezimenom. Da sam po cjeniku naplatio, bilo bi 250 eura, ali ja iz humanih razloga nisam htio odrediti tu cijenu, nego sam dao najpovoljniju koju sam mogao i to je 110 eura, što je čisto prihvatljivo", nastavio je.

Nastavio je da bi zapravo trebao voziti po tim (višim) cijenama jer mu je to službeni cjenik.

"Imam ga na vratima, na šoferšajbi, sve je to vidljivo. Ne znam što bi još nedostajalo. A evo još primjer – jučer je bila vožnja od Glavnog kolodvora do Autobusnog, po mojim cijenama bilo bi dosta skupo, i ja sam ženi rekao 20 eura. Žena je došla iz Austrije s djevojčicom, ženi mi u lice baca tri eura. Ja sam rekao da ću je vratiti na Glavni kolodvor i da ništa nije dužna. No, ona hoće na policiju, pa sam je i odvezao i rekao joj da izađe do policije i kaže... To su svakodnevne scene. Ja tu ne mogu ništa pomoći", naveo je.

Potom je nastavio komentirati niske cijene koje se nude preko drugih taksi servisa.

'Nitko mi ne može ništa napraviti zbog cijene'

"Je li vožnja od tri ili pet eura gdje se čeka satima isplativa, uslijed neograničenog broja dozvola – to je apsurd. "Ja imam dvoje djece na studiju i 70 godina. Ja ne mogu voziti po tim cijenama. Da su cijene regulirane zakonski, da je start tri eura, a kilometar na primjer pet – bilo bi suludo da naplaćujem više i da sam pod tim uvjetima naplatio 110 eura, uzeli bi mi licencu. Sad mi ni Državni inspektorat niti itko drugi može išta napraviti zbog ove cijene", naveo je.

O slučaju naše čitateljice dodao je i da ne bi na poleđini računa udarao svoj žig i ostavljao broj telefona da radi na crno. "Mislim da sam bio konkretan i transparentan", dodao je.

Pitali smo ga i kako to da je na računu ista adresa stavljena i kao polazišna točka i kao odredište, kratko je odgovorio da je došlo do greške u navigaciji.

A onda je otvorio sam novu priču i turistima.

"Mi smo turistička zemlja, prvi kontakt su policija i taksisti." Na pitanje kakve su reakcije kad bi za ovu relaciju naplatili 250 eura:

"Ljudi koji su imali kontakt s taksijem – Nijemac, Švicarac, Englez - koji žive u urbanim sredinama i voze se taksijem, oni bi bili apsolutno šokirani. Ali ima slučajeva da ljudi nemaju nikakve veze sa stvarnošću i možete im naplatiti koliko hoćete", kaže nam.

Sam je u razgovoru apostrofirao da su policajci i taksisti često prvi kontakt stranca i gosta s Hrvatskom. Na naše pitanje kakve se slika stvara kada onda netko siđe s kolodvora i sjedne u taksi i plati tako visoku cijenu, naveo je svoja iskustva.

"Ima situacija da je čovjek od aerodroma do središta Zagreba platio 35 eura, a onda je uzeo mene kod Glavnog kolodvora i vozio sam ga istim putom do aerodroma i naplatio 90-150-200 eura. Zbunjeni su, pokušam to objasniti, a da ne kompromitiram svoju zemlju i grad, da ne bude tako loš tisak, malo korigiram cijenu. Što da vam kažem", završio je.

Zatražili smo odgovore i komentare Državnog inspektorata istaknuli da je prema Zakonu o zaštiti potrošača propisano da trgovac mora jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti iznos maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda koju pruža.

Naveli su i da cijenu samostalno određuje prijevoznik, pa po tome onda nema ni ograničenja koju će cijenu taksisti staviti za svoju uslugu.

Dodali su: "Stavkom 7. istog članka Zakona o zaštiti potrošača je propisano da se trgovac mora pridržavati istaknute maloprodajne cijene. Međutim, upućujemo da Zakon o prijevozu u cestovnom prometu uređuje materiju vezano uz obavljanje autotaksi prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu kao i cjenik autotaksi usluga... Propisano je da ako prijevoznik pruža uslugu autotaksi prijevoza putnika putem taksimetra, za vrijeme obavljanja usluge u vozilu mora biti uključen taksimetar i mora na vidljivom mjestu u vozilu imati istaknut cjenik. Propisano je i da cjenik samostalno utvrđuje prijevoznik, a mora sadržavati najmanje cijenu po jednom prijeđenom kilometru... Propisano je i da ako prijevoznik pruža uslugu autotaksi prijevoza putnika putem elektroničke aplikacije iz koje su putniku unaprijed vidljivi maksimalna cijena i planirana ruta putovanja, aplikacija mora biti uključena u vozilu za cijelo vrijeme pružanja usluge".

