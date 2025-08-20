Veliki obrat o taksi prevari o kojoj priča cijela Hrvatska! Novozelanđanki na račun vraćeno 1350 eura

Turistkinja s Novog Zelanda Carol Cowan potvrdila nam je da joj je sjeo povrat novca.

Iz taksi prijevoznika su nam u telefonskom razgovoru potvrdili da je gospođi Cowan vraćen novac. Međutim, vožnja od dva kilometra i dalje ju je koštala 150 eura. Sve je prijavljeno policiji koja provodi izvide.

Podsjetimo, Novozelanđanka Cowan koja je bila na proputovanju Europom, vlakom je stigla u Zagreb na glavnom kolodvoru pozdravio ju je taksist s "Hellou" i naglasio da prima samo gotovinu. Carol je imala 65 eura i trebala je vožnju do obližnje Frankopanske.

Uskoro je tijekom vožnje vidjela na taksimetru cifru od 85 eura te zamolila da je pusti van jer nema toliko novca. Taksist ju je pitao ima li karticu, da će zvati svog "šefa" koji je donijeti uređaj za kartice.

"Kad smo stigli u Frankopansku ulicu, taksimetar je pokazivao 185, a ja sam plakala. Zatim je rekao da će mi dati popust i naplatiti 'samo' 150 eura. Nisam vidjela dolazak drugog automobila, ali čula sam kako razgovaraju, a zatim je moj vozač stavio uređaj za kartice ispred mog lica i rekao: ‘150, u redu?‘ Na ekranu je pisalo 150 i rekla sam - u redu", prepričala je.

Sve je potvrdila PIN-om, kaže da račun nije dobila, taksist je vratio karticu i dodao uređaj kroz prozor, a drugi automobil je otišao. Posumnjala je i provjerila svoj račun - na Visa kartici vidjela je da je "Ivan Madžar Taxi" naplatio 1506 eura!

