Gjenero detektirao tko stoji iza Thompsona: 'Scenarij izvanrednih izbora je moguć, ali...'

“Ne radi se ovdje o meni i jednom koncertu. Ovdje se radi o napadu na Domovinski rat i temelje hrvatske države. Znamo da danas Zagrebom upravlja ekstremna ljevičarska sekta i ostaci jugokomunista", kazao je sinoć Marko Perković Thompson i otpočeo novu rundu političkih prepucavanja.

A onda je, tik pred izvedbu 'Bojne Čavoglave', iz zvučnika zagrebačke Arene zagrmjela konkretna politička poruka gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću:

"Pozivam sve koji se ne slažu s ovom vlasti koja donosi ovakve odluke da se tome treba protiviti demokratskim putem, putem izbora. Izbori mogu biti i redovni i izvanredni. Pozivam sve mlade, sve iz političkog i javnog života da učine još jedan napor da vama mladima pomognemo da vi naša mladež, naši sokolovi, naša ljepota, da vi učinite Hrvatsku ponosnom i lijepom kao u snovima. Nećemo trpjet jad i kukavluk koji nam brani naše budnice iz 1991., koje pjevamo od '91. Bit će još dana, bit će megdana", najavio je pjevač.

U razgovoru za net.hr politički analitičar Davor Gjenero analizirao je Thompsonov 'izlazak iz ormara', ulogu premijera Plenkovića te spekulacije o političkim ambicijama pjevača.

Polarizacija kao dvosjekli mač

Na prvu bi se, kaže Gjenero, moglo zaključiti da estradu i politiku ne bi trebalo miješati. No u Thompsonovu slučaju riječ je o o svojevrsnom antiestablishment pokretu, u kojem Perković procjenjuje da političkim istupima jača vlastitu društvenu ulogu.

Kad je riječ o ideji smjene gradske vlasti u Zagrebu putem izvanrednih izbora, Gjenero ističe da je takav scenarij formalno moguć, ali politički nerealan. Promjene u modelu lokalne samouprave omogućuju prikupljanje potpisa i raspisivanje referenduma za opoziv neposredno izabranog nositelja izvršne vlasti, no praksa pokazuje da takve inicijative nikada nisu uspjele.

"Prag koji bi trebalo prijeći izuzetno je visok i nije realno očekivati da se može okupiti većina potrebna za izglasavanje nepovjerenja gradonačelniku Zagreba", naglašava Gjenero.

Umjesto promjene vlasti, ovakve inicijative proizvode dodatnu polarizaciju i napetosti, ne samo u Zagrebu, koji čini četvrtinu Hrvatske, nego i na nacionalnoj razini. Iako bi Thompsonova akcija mogla okupiti dio protivnika aktualne gradske administracije, istodobno bi učvrstila i krug potpore Tomislavu Tomaševiću.

"Teret okupljanja većine nije na izvršnoj vlasti, nego na onima koji je žele dovesti u pitanje. U tom smislu, ovakva inicijativa može čak dodatno ojačati legitimitet gradonačelnika u vlastitom biračkom tijelu", smatra Gjenero.

Dodaje kako bi se Tomašević u takvoj situaciji našao u relativno komotnoj poziciji jer bi se fokus javnosti pomaknuo s učinkovitosti upravljanja gradom na politički sukob. Kampanja, zaključuje, odgovara objema stranama jer povećava vidljivost, ali dugoročno šteti građanima i racionalnom upravljanju javnim dobrima.

Premijerova reakcija na Thompsonove prijetnje

Odluka koja je onemogućila održavanje Thompsonova drugog koncerta u Areni, stigla je 25. studenog. Pjevač je tada burno reagirao zaprijetivši Tomaševiću "puno radikalnijim potezima".

"Hrvatski veterani, a među njima i ja, borili su se za pravnu, neovisnu RH i na svaki napad na njen pravni poredak će znati odgovoriti. Još jednom gradonačelnika Zagreba pozivam na razum, smirivanje tenzija i poštivanje pravnog poretka RH. U protivnom ćemo povući puno radikalnije poteze koji mu se neće svidjeti", kazao je Thompson.

Osim poruke da je Tomaševićeva politika "cici-mici, licemjerna", tih dana od premijera nismo čuli ni riječi o Thompsonovim prijetnjama gradonačelniku Zagreba. Gjenero smatra da je takav pristup Plenkovića očekivan.

"Ne radi se o nečemu što izlazi iz okvira ustavnog poretka. Uključivanje središnje vlasti u ovaj sukob samo bi dodatno zaoštrilo radikalizaciju", kaže Gjenero, dodajući da Thompsonove poruke ne čita kao prijetnje nasiljem.

Upravo zato, ističe, najbolja strategija u ovom trenutku jest smanjivanje napetosti. Da postoji stvarna prijetnja nasiljem, situacija bi bila bitno drukčija i zahtijevala reakciju države, no zasad za to ne vidi temelja.

Političke ambicije i uloga 'duboke Crkve'

Iako se u javnosti sve češće nagađa o mogućim političkim ambicijama Marka Perkovića, pa čak i o eventualnoj predsjedničkoj kandidaturi, Gjenero smatra da je takav scenarij malo realan.

"Četiri godine su do predsjedničkih izbora i svašta je moguće, ali hrvatsko biračko tijelo dosad nije bilo sklono radikalizaciji političkih odnosa. Predsjednik Republike ne može biti vođa protestnog pokreta", ističe.

Prema Gjeneru, Perkovićev društveni utjecaj znatno je veći izvan formalne politike nego unutar nje. U građanskom društvu politička snaga mjeri se sposobnošću nametanja tema, dok se u politici svodi na broj osvojenih glasova.

"Na koncertima i u svom pokretu Perković okuplja daleko više ljudi nego što bi ih se s njim politički potpuno identificiralo. Ulaskom u politiku izgubio bi dio potpore“, kaže Gjenero, podsjećajući i na iskustvo njegovog kuma Miroslava Škore.

Na pitanje tko stoji iza Thompsonova društveno-političkog angažmana, Gjenero upućuje na promjene unutar Katoličke crkve.

"Sasvim sigurno da je nakon smrti pape Franje došlo do pomaka u samopercepciji dijela krugova koji pripadaju Crkvi, a vrlo je lako vidjeti da ono što bismo u urotničkim teorijama nazvali 'dubokom Crkvom' itekako ima utjecaja na ovu socijalnu dinamiku u protestnom pokretu g. Perkovića.

Ti krugovi unutar Crkve i protestni pokret g. Perkovića jedni drugima daju sinergijski poticaj. To nije službena crkvena hijerarhija, to je jedna struktura koja je vrlo snažna, a koja je bila u hijerarhiji utjecajnija prije velike smjene na ključnim pozicijama u Crkvi pred kraj pontifikata pape Benedikta i u tijeku pontifikata pape Franje", zaključuje Davor Gjenero.

Tomašević je nakon prosvjeda ispred njegove u objavi na Facebooku odgovorio Thompsonu nakon poziva na rušenje vlasti.

"Dva puta sam na demokratskim izborima izabran za gradonačelnika Zagreba. Mandat i povjerenje da vodim ovaj grad dali su mi građani Zagreba. Dokle god imam povjerenje Zagrepčana radit ću ovaj posao savjesno i odgovorno i donosit ću odluke koje smatram ispravnima bez obzira na pritiske", poručio je Tomašević.

