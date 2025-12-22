Plenković o transparentu 'ZDS' Boysa na Maksimiru: 'Mislim da je poruka logična'
Premijer Andrej Plenković najavio je donošenje uredbe sa zakonskom snagom nakon što je Ustavni sud srušio najvažnije odredbe Zakona o osobnoj asistenciji, ocijenivši da Sud kod donošenja odluke nije vodio računa o broju dostupnih asistenata, kao ni financijskome učinku odluke.
Nakon što je u ponedjeljak posjetio i otvorio obnovljene zgrade na Baniji srušene u potresu, Plenković je u Petrinji upitan kakva je pozicija resornog ministra Marina Piletića nakon odluke US-a, odgovorio da je dobra te da se čuo i vidio s njime.
„Planiramo donijeti jednu uredbu sa zakonskom snagom koja bi riješila ovu situaciju s obzirom na niz ukinutih odredbi Zakona o osobnoj asistenciji“, najavio je.
Najbitnije je, dodao je, polje primjene. „Odluka Ustavnog suda otvorila je polje primjene za osobne asistente i onima koji imaju manje od 18 godina“, rekao je te podsjetio da je osobnih asistenata prije nego što je postao premijer bilo „otprilike oko 20-ak, a danas ih ima 8 tisuća“.
„Dakle, ono što smo mi napravili u odnosu na osobe sa invaliditetom, i to uvijek u suradnji sa Savezom udruga osoba sa invaliditetom, iznad je svih mogućih okvira koje su one imale prije“, poručio je.
Naveo je i da u Hrvatskoj ima više od 650.000 osoba s invaliditetom, a onih s najvećom stupnjem invaliditeta ima oko 180.000.
Nije realno povećanje osnovice koju traže sindikata
„Mislim da su rješenja koje je donio Ustavni sud više vođena pravnom logikom, a manje logikom dostupnih asistenata na tržištu rada - to je broj jedan. I broj dva, i nisu očito vodili računa o financijskoj dimenziji svega toga. Ali, to je nešto o čemu će brinuti Vlada, kao što inače brine o svemu, pa će brinuti i o tome“, prokomentirao je.
Premijer je ponovno sindikatima poručio da nije realno povećanje osnovice plaće koju traže. "Osjećaj za realnost je jako važan“, rekao je i podsjetio na dosadašnja povećanja plaća i materijalnih prava u javnom i državnome sektoru.
“Povećanja su bila velika, veća nego ikada, i treba nekako malo i razumjeti da ne može baš svake godine biti kao što je bilo u zadnjih nekoliko“, poručio je sindikatima.
Smatra da će Hrvati u idućoj godini živjeti bolje te je istaknuo da Vlada kontinuirao podiže standard građana te da Hrvatska “hvata korak s članicama EU koje su u Uniju ušle i 10-ak godina prije Hrvatske“.
„Rast je, ako hoćemo per capita, s 11 tisuća eura po glavi stanovnika na početku mandata došao na više od 22 tisuće sada. (…) Dakle, hoće“, poručio je premijer.
O transparentu ZDS koji su Bad Blue Boysi izvjesili na nogometnoj utakmici u Maksimiru, Plenković je rekao da je, koliko shvaća, transparent bio poruka zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću.
Mislim da je poruka logična, dodao je, s obzirom na Tomaševićevu "potpunu nekonzistentnost" oko dopuštanja odnosno nedopuštanja koncerta Marka Perkovića Thompsona.
„Dopustiti koncert u srpnju, nakon što je bio prebukiran Hipodrom u svibnju kad je izvorno Thompson tražio koncert… Dakle, nije se moglo proći Hipodromom tih nekoliko mjeseci dok nisu završili lokalni izbori. Onda dopusti koncert u subotu, ali ne može koncert u nedjelju. Nek' ode malo u Istru i Varaždin i vidi kako SDP i IDS tretiraju istu temu“, poručio je Tomaševiću.
