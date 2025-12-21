Trolaju li Tomaševića? On šuti, a policija istražuje: Odvjetnik otkrio kakva bi mogla biti kazna za Boyse

Spornim ustaškim pozdravom i pomno smišljenom koreografijom, BBB poslali su jučer poruku zagrebačkom gradonačelniku. Reagirala je i policija, koja već posjeduje snimke s tribina i okolice stadiona. Potvrdili su nam da je u tijeku intenzivno kriminalističko istraživanje.

"Policija će istraživati jeli počinjen prekršaj protiv radnog reda i mira kazna od 700 do 4000 eura ili 30 dana zatvora a moguće da će ići u smjeru istraživanje jeli počinjeno djelo poticanja na nasilje i mržnju", rekao je odvjetnik Mario Medak.

Iz grada za sada bez komentara na ovaj istup BBB-a. Koji su sinoć prvi put reagirali na zabranu spornog pozdrava ZDS koju je grad nedavno uveo za sve manifestacije na prostorima pod gradskom upravom. Među njima je i Maksimirski stadion.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

SDP prozvao Tomaševića

SDP je zaključak izglasao s Možemo!, ali lopticu prebacuju partnerima.

"SDP nema konkretnu mjeru upravo je to odgovornost gradonačelnika, a na nama je da pratimo kako će on to napraviti i kako će primijeniti zaključak kojim smo ga na to obvezali", rekla je zastupnica u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Sara Medved (SDP).

"BBB očito trolaju gradonačelnika - koji se deklarira kao veliki Dinamovac, sada ćemo vidjeti može li on i hoće li išta učiniti po tom pitanju", kaže zastupnica u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Marija Selak Raspudić.

Navijači svoje rekli

BBB su se očito referirali na skorašnji koncert Marka Perkovića Thompsona u zagrebačkoj areni i poruku gradonačelnika da, ako se bude koristio sporni pozdrav - drugog koncerta neće biti, te transparentom, čini se, dali do znanja na čijoj su strani.

"Navijači su krajnje desno uvijek orijentirati ja vjerujem da će tu sve navijačke skupine stati na stranu BBB-a jer su sve navijačke skupine tvrdo desno - ovo je jedna provokacija no jasno je da e misli tako cijeli stadion", rekao je Marin Galić.

Politička provokacija na terenu

No sudska praksa kada je riječ o spornom pozdravu često je neujednačena i nejasna. "Ako se nešto želi kazniti treba to biti jasno propisano, a ako se želi ostaviti sudcima da djeluju kao arbitri onda će situacija ovako ostati", kaže Medak.

"Ovo se ne bi dogodilo ni u Austriji ni Njemačkoj ni većini zapadnih zemalja očito jer u Hrvatskoj još nije jasno definiran stav vezan za pozdrav ZDS", kaže Galić.

Sportska utakmica prerasla je tako u političku provokaciju. Na koju se još čeka reakcija iz grada.